Lavori idrogeologici in valle Varaita: dopo Venasca tocca a Rossana, Isasca e Costigliole

Nell’ambito delle funzioni di salvaguardia e miglioramento delle infrastrutture dei comuni della Valle, l’Unione Montana Valle Variata sta portando avanti una serie di opere per la tutela dei corpi idrici del suolo e delle infrastrutture, finanziate dall’ATO4 Cuneese con risorse derivanti dallo sfruttamento delle risorse idriche.



I lavori sono attualmente in corso nel territorio del Comune di Venasca, dove sono in realizzazione due grossi tratti di scogliera sulla sponda sinistra orografica del Varaita, a protezione dall’erosione spondale dell’impianto di depurazione e di altre infrastrutture pubbliche. Contestualmente, si stanno movimentando le grosse isole che si sono formate nell’alveo del torrente, con sistemazione del materiale nelle aree fluviali a protezione delle sponde e per migliorare il deflusso delle acque.



Quello di Venasca è l’intervento più consistente di una serie di lavori di sistemazione idrogeologica con ripristino sponde e sezione di deflusso del torrente Varaita e rii minori progettati dall’Ing. Marco Marenco di Torino su incarico dell’Ufficio Tecnico dell’Unione Montana Valle Varaita, che prevedono interventi anche nei Comuni di Rossana, Isasca e Costigliole Saluzzo che saranno avviati a breve.



«Grazie alle risorse messe a disposizione dai fondi ATO, possiamo procedere con importanti opere di messa in sicurezza del torrente Varaita e di altri corsi d’acqua del territorio, che necessitavano di interventi per scongiurare eventuali problemi di natura idrogeologica ad abitati e infrastrutture pubbliche – dichiara il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – . Sono quattro i Comuni interessati, in una progettazione organica che è stata coordinata dal nostro ufficio tecnico: ringrazio il geometra Bruno Tallone per l’importante lavoro svolto nel seguire queste opere».



Il progetto è stato approvato dalla Giunta dell’Unione Montana Valle Varaita n. 4 del 29.01.2021, ha ottenuto l’autorizzazione della Regione Piemonte ed è stato approvato definitivamente dalla Giunta dell’Unione Montana Valle Varaita n. 39 del 19.05.2021. L’importo dei lavori ammonta a complessivi 308.100 €, suddivisi in 45.750 € per lavori nel comune di Costigliole Saluzzo, 14.500 € per lavori nel comune di Isasca, 15.300 € per lavori nel Comune di Rossana e 141.000 € per lavori nel Comune di Venasca; i restanti 87.500 € circa sono relativi a spese tecniche, IVA sui lavori e spese di gara. Con determina n. 373 del 11.12.2021 i lavori sono stati affidati a seguito di appalto alla ditta Colombero Ivo Costruzioni, con sede in Strada Attissano n.50 Busca, che è risultata miglior offerente con ribasso del 37,50% sull’importo dei lavori a base di gara di 216.653,94 €, esclusi oneri per la sicurezza, per un importo di 139.408,72 € + IVA.