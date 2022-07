Dal Caffè Letterario al Premio Giornalistico del Roero 2022: festa a Bra per Silvia Gullino (FOTO)

“Ha colto la fede profonda di una terra povera, sobria, forte” , questa la motivazione, che ha premiato una dichiarazione d’amore alla Madonna dei Fiori, patrona di Bra, celebrata attraverso i mosaici di Marko Ivan Rupnik: “Il miracolo della fioritura - commenta la premiata - mi incanta sin da quando ero bambina. Quei fiori che sbocciano in condizioni proibitive, sfidando il gelo dell’inverno, sono un esempio per tutti i cuori provati dalla vita. Un messaggio di come la pace e la speranza possano fiorire, alla luce della fede, anche nelle notti più buie e fredde del mondo. Come ci insegnano il Cottolengo, don Bosco, Luigi Orione, Giacomo Alberione, Timoteo Giaccardo e fratel Luigi Bordino, tutti Santi passati da qui” .

Silvia Gullino è giornalista pubblicista iscritta all’Ordine del Piemonte. “Nata sotto il segno dei Gemelli, non potevo che avere una grande passione per la penna. 47 anni, ma ancora non ci credo. Ho insegnato informatica, ma poi ho iniziato a scrivere e non ho più smesso. Credo sia il segreto della felicità. Come amo esprimermi senza scrivere? Con la moda. Canto per diletto e ascolto musica di ogni genere, ma soffro di Pink Floyd mania acuta. Un buon libro è sempre la mia meta preferita. Quando non sono al Caffè Letterario, mi trovate naturalmente su La voce di Alba e Targatocn”.