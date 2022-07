La grotta di Rio Martino a Crissolo diventa l'inferno di Dante: due spettacoli teatrali in uno dei luoghi naturali più suggestivi del Piemonte

La commedia dantesca entra nel cuore della grotta di Rio Martino a Crissolo.

Due week-end per assistere allo spettacolo “Paradise Now”, che si terrà in uno dei luoghi naturali più suggestivi del Piemonte: in scena verranno rappresentati personaggi infernali della Divina Commedia.

I canti dell’inferno si fonderanno con l’ambiente naturale e fortemente evocativo della grotta: i partecipanti all’interno troveranno ad attenderli Caronte, Paolo e Francesca, Pier delle Vigne, il Conte Ugolino e Ulisse, e sarà proprio grazie a loro che potranno riscoprire un’umanità, che in questi tempi bui, ha l’opportunità ditendere verso la luce, grazie al potere del libero arbitrio.

Lo spettacolo è co-diretto, creato e portato in scena da Matteo Calautti e Cinzia Baccinelli. Il soundesign è curato da Adam Oubkou con il sostegno di Alice Tarabella.