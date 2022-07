Monterosso Grana, il sindaco Isaia incontra i Carabinieri di Pradleves

Il Sindaco di Monterosso Grana Stefano Isaia ha incontrato il Luogotenente Cesare Ghibaudo e il Vice-Brigadiere Ottavio Cangini, della stazione dei Carabinieri di Pradleves, caserma che ha competenza anche sul territorio comunale di Monterosso Grana.

"Incontro interessante, con militari competenti e preparati - è il commento dell'Amministrazione comunale -. E’ stata un’occasione per approfondire numerosi argomenti.

Primo su tutti il futuro non chiaro dell’eventuale spostamento della caserma. Si è parlato di sicurezza, sia per quanto riguarda la velocità sulle nostre strade, sia per un progetto di telecamere di sorveglianza nel nostro Comune.

Abbiamo anche affrontato il discorso dei mezzi pesanti che non rispettano i limiti di carico e deformano con masse gravose il manto stradale sulle nostre strade comunali".

Il sindaco dichiara: “Li ringrazio per l’impegno profuso nel nostro territorio, oltre che per la grande disponibilità che hanno dimostrato, e mi auguro di poter collaborare attivamente. Colgo l’occasione per ringraziare ancora tutti i Carabinieri che quotidianamente prestano servizio nel nostro territorio con grande abnegazione e la cui vicinanza e impegno è profondamente apprezzata da tutti i cittadini".