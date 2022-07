Nasce l'associazione "Amici di Perlo": "Entusiasmo e passione per valorizzare il paese"

Entusiasmo e voglia di mettersi in gioco per valorizzare il paese.

Con questo obiettivo è nata l'associazione "Amici di Perlo", presieduta da Lorenzo Benzo, coadiuvato dalla vice presidente Denise Ferrero e dal segretario Stefano Ferrero. Circa 15 i componenti attuali del gruppo, sostenuto dall'amministrazione, nella figura del sindaco, Simona Rossotti.

"L'idea di costituire un'associazione è nata lo scorso anno" - spiega il presidente Lorenzo Benzo - "sulla scia del successo riscosso con l'organizzazione del primo raduno trattoristico Piemonte-Liguria. L'entusiasmo e la collaborazione messa in campo in quell'occasione ci ha dato la spinta per creare qualcosa di diverso, di nuovo e che potesse essere utile per il nostro paese. E non a caso, il primo evento che riproporremo quest'anno, sarà la seconda edizione del raduno che sarà strutturato su due giorni con una serata in musica al sabato e diversi eventi la domenica, con la benedizione dei trattori, pranzo e una gara di abilità".

Un evento speciale, dedicato anche a Lollo, Lorenzo Gazzano, prematuramente scomparso a soli dieci anni, lo scorso gennaio e ricordato con affetto dalle comunità di Perlo e Nucetto.

"Abbiamo voluto dedicare questa seconda edizione dell'evento a Lollo, creando un memorial in suo ricordo." - afferma Denise Ferrero - "Era un bambino buono, molto amato e farà sempre parte di noi, per questo era per noi doveroso trovare il modo di ricordarlo".

L'associazione ringrazia il sindaco, Simona Rossotti, per il sostegno e la collaborazione, le associazioni locali, gli sponsor, il comune di Nucetto, tutti coloro che stanno collaborando per l'organizzazione dell'evento e tutti coloro che vi prenderanno parte.

Il raduno si svolgerà il 20-21 agosto, i dettagli del programma verranno svelati nelle prossime settimane.