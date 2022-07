Sant'Albano Stura e il Fossanese possibile meta di un rave sfollato nel Pavese

Di questa mattina le notizie, sui principali canali di informazione, di un rave party riunitosi nel Pavese con circa mille persone identificate.

Nel pomeriggio di oggi la Prefettura e la Questura di Cuneo avrebbero comunicato, su segnalazione delle autorità della provincia di Pavia, alle amministrazioni comunali del Fossanese di prestare la massima attenzione come probabile nuova meta del collettivo sgomberato in mattinata in Lombardia.