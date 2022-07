Speciale Estate: il Sindaco di Diano Marina e gli eventi per i turisti, ecco perché scegliere il Golfo Dianese

Il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi parla ai microfoni di Imperianews e augura un buon proseguimento di estate ai dianesi e ai turisti che affollano la Città degli aranci.

Za Garibaldi non dimentica le difficoltà in cui si dibatte l'attività amministrativa quotidiana anche in questa calda estate, dai problemi idrici a quelli legati al nuovo appalto di Igiene ambientale.

Il primo cittadino eletto lo scorso ottobre guarda anche al futuro e alle sfide dei prossimo mesi senza dimenticare un augurio di buona festa patronale della Madonna del Carmine ai suoi concittadini e ai villeggianti.