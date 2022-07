XXXIV Premio Giornalistico del Roero: 11 le firme incoronate a Ceresole d’Alba (FOTO)

E, in questa cornice di peschiere e fior di loto, il primo premio è andato a Nan Young Baek, giornalista sudcoreana di WineOK, che ha tratteggiato un quadro completo delle ricchezze del Roero: vini, castelli, miele, frutta, natura. È un ‘segnale’ importante: dimostra come, dopo la pandemia, l’Oriente stia tornando in Europa. Una tendenza già emersa in mercati tedeschi e che ora continua in Italia. Quindi, dopo The Guardian e Forbes, anche i paesi d’Oriente sono affascinati dal Roero.

Ma Nan Young Baek è in ottima compagnia. Nella sezione ‘articoli nazionali’ sono 5 i vincitori: Paola Manfredi di Vanity Fair, che mette in luce il nuovo turismo in bicicletta; Davide Rampello di Striscia la Notizia con il servizio sulle peschiere e le tinche di Ceresole d’Alba; Fabrizio Salce (che collabora anche con Braoggi) con un servizio su Tg2 Eat parade in cui ha detto a tutti che le caramelle di Torino ‘Baratti e Milano’ nascono nel Roero, a Sanfrè; Danilo Poggio con un bel lavoro sulla rivista della Cassa di Genova e altri giornali; Cristina Viggè che in Roero Rulez descrive come un volo bello il viaggio sulla nostra terra.