A Mondovì l’ultimo saluto a Marisa Verdirose

La comunità monregalese ha dato questa mattina, sabato 16 luglio, l’ultimo saluto a Marina Verdirose, nella “Sala del Regno” dei Testimoni di Geova, in via Rosa Bianca a Mondovi.



Marina, 55 anni, era una apprezzata commessa del Mercatò di Villanova Mondovì. Questa mattina il banco gastronomia osserva alcune ore di chiusura in segno di lutto e per permettere alle colleghe di salutarla un’ultima volta.



Sempre sorridente e gentile lascia un grande vuoto nella comunità villanovese, ancora scossa. Marina ha perso la vita a causa di un incidente con un cinghiale, avvenuto nella serata di mercoledì, in via Boves, mentre era in macchina con il marito e due dei figli (https://www.targatocn.it/2022/07/14/amp/argomenti/cronaca-1/articolo/grave-incidente-a-villanova-mondovi-auto-si-scontra-con-un-cinghiale-perde-la-vita-una-donna.html).



Lascia il marito, che al momento si trova ancora ricoverato all’ospedale di Cuneo e i loro tre figli, Matteo, Simone e Daniel.