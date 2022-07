Benvenuto in Alta Langa! Installa la nuova APP Turistica gratuita

Immergiti nella storia dell’Alta Langa, scopri le nostre tradizioni, assapora le eccellenze, vivi il ritmo del quotidiano e fallo tuo impreziosendolo con le tue note e i tuoi contrappunti. Il BuonVivere è una performance polifonica e tu ne sarai parte integrante grazie all’APP AltaLanga che ti farà vivere queste emozioni.

Natura incontaminata, sentieri silenziosi da percorrere a piedi, in bici o a cavallo offrono scenari sempre diversi in cui mettere alla prova le tue gambe e rigenerare il tuo spirito, nutrendolo di meraviglia. L’Alta Langa ti sorprenderà ad ogni curva con infiniti tesori che non ti aspetti: piccoli borghi ancora intatti, antiche torri di avvistamento, chiesette campestri ricche di affreschi e castelli lungo l’antica Via del Sale, ma anche parchi artistici in cui il paesaggio fa da straordinaria cornice a opere d’arte contemporanea.

Per questi motivi è stata ideata l’innovativa APP AltaLanga, rivolta a tutte le persone che vogliono vivere l'autenticità dell'Alta Langa della Provincia di Cuneo, percorrendo i suoi sentieri, visitando i luoghi più caratteristici (castelli, monumenti, chiese e siti di interesse storico culturale), usufruendo dell'ospitalità (bar, ristoranti, agriturismi, B&B e strutture ricettive in genere) e delle produzioni del territorio (cantine vitivinicole, produttori di formaggio, miele e prodotti tipici locali).

Questo progetto è stato realizzato dall’Unione Montana Alta Langa in collaborazione con la Ditta Oikos Engineering Srl che ne ha curato lo sviluppo software.

APP AltaLanga consente la facile navigazione dell’intero territorio del comprensorio intercomunale tramite un unico dispositivo mobile (Smart Phone) che permette all’utente di esplorare in forma libera sentieri, siti e in generale Punti di Interesse localizzati geograficamente.

L’APP AltaLanga è installabile gratuitamente da

Andorid https://play.google.com/store/apps/details?id=it.oikosweb.altalanga

e iOS https://apps.apple.com/us/app/altalanga/id1627211431

La consultazione può essere effettuata tramite Portale Web tradizionale e/o tramite APP installabile su dispositivi Android e iOS.

Utilizzando il proprio smartphone o tablet, si potranno esplorare i territori potendo contare sulla geolocalizzazione dinamica funzionante sia in zone coperte da rete telefonica internet che per le parti non coperte, potendo contare sulle innovative funzionalità Off Line dell’APP.

Per maggiori informazioni, consultare il Portale Turistico Web https://map.portalecomuni.net/altalanga/home

Installa gratuitamente l’APP AltaLanga cliccando su

Andorid https://play.google.com/store/apps/details?id=it.oikosweb.altalanga

e iOS https://apps.apple.com/us/app/altalanga/id1627211431