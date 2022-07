Economia e finanza, Beppe Ghisolfi in cattedra alla Link Campus University

Se Link è sinonimo di immediato collegamento interattivo, oltre che di una Istituzione accademica di successo con sede a Roma, allora la missione del banchiere Beppe Ghisolfi e dell'imprenditore Luca Baravalle nella Capitale è stata premiata da un duplice successo. Il contesto di riferimento era il convegno dedicato all'economia della speranza come paradigma da opporre alla tempesta perfetta in atto a livello sia micro che macro economico tra emergenza post Covid e allarme bellico alle porte dell'Unione Europea. Una guerra, quest'ultima, entrata direttamente nelle nostre case e imprese, e che impone di accelerare su tutta una serie di programmi e sfide, dalla istituzionalizzazione dell'educazione finanziaria - una volta per tutte - alla formazione giovanile per passare - tema forte evidenziato da Baravalle - da uno Stato dei sussidi a uno Stato delle sussidiarietà e dei sostegni di politica attiva.