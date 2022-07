Rabona Mobile accetta Crypto per le ricariche e offre Sim a metà prezzo per gli utenti Crypto

Rabona Mobile è il primo operatore, in Italia, ad aprire le porte alle nuove possibilità presentate dal mondo crypto. Un’iniziativa che ci fa capire come le criptovalute siano sempre più considerate nel sistema economico-aziendale di tipo tradizionale.

L’operatore virtuale si fa promotore della cultura delle risorse digitali, non soltanto accettando la ricarica della SIM in BTC o ETH, ma anche promuovendo sconti per chi acquista SIM con le criptomonete. Vediamo di cosa si tratta.

Le Crypto escono allo scoperto

Le criptovalute non sono certo una novità. La loro crescita rapida ed esponenziale nel volgere di pochi anni ha fatto rumore. Del resto, non servono grosse analisi: basta guardare l’andamento del cambio ERH Euro per vedere come da pochi centesimi di euro il prezzo di Bitcoin e di Ether, le principali crypto per capitalizzazione di mercato, sia salito davvero vertiginosamente sul breve-medio termine. Insomma, le crypto non sono più una novità, ma un progetto ben avviato che esce allo scoperto anche nel mondo dell’economia reale.

Tutto ciò grazie non soltanto alla spinta della tecnologia blockchain e del sistema crittografico, ma anche all’importanza che le persone hanno cominciato a dare alla possibilità di accesso decentralizzato e alla protezione delle informazioni rispetto a terzi (governi e banche compresi). Insomma, le crypto sono in hype perché ritenute accessibili, democratiche e alternative. A tale progetto le aziende guardano con sempre maggiore interesse, come dimostra l’attenzione verso il mondo crypto del settore dello sport e di quello della moda.

Nel caso specifico di Rabona Mobile, da anni il team marketing e sviluppo interno ha studiato il settore DeFi prima di lanciarsi in questa nuova avventura. Le potenzialità della ricarica telefonica in crypto sono considerate di rilievo nell’ottica di miglioramento dell’esperienza degli utenti. Così si spiega la promozione, valida fino al 31 luglio 2022, riservata ai nuovi clienti che utilizzano monete virtuali, nella fattispecie Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). In questo modo l’operatore, totalmente virtuale, che si appoggia alla rete TIM, cerca di attirare un nuovo segmento di pubblico, presumibilmente in crescita nei prossimi anni, avvezzo a transazioni in crypto.

Come funziona la ricarica telefonica in criptovaluta?

La ricarica telefonica in criptomoneta non si discosta da quella online alla quale siamo ormai abituati da anni. Attraverso l’accesso all’area utenti riservata del sito rabona.it oppure dell’app Rabona (disponibile per iOS e Android), il cliente esegue una normale operazione di ricarica.

Il procedimento è semplice: l’utente seleziona la crypto utilizzata (BTC o ETH) e quindi copia il codice generato in automatico in fase di check-out nel suo e-wallet o nell’app usata per la transazione. Completato il pagamento e ricevuta la conferma dalla piattaforma blockchain, l’ordine di ricarica viene evaso. L’importo della ricarica è calcolato sul valore effettivo della crypto nel momento esatto della transazione.

BTC ed ETH entrano così nel circuito delle valute accettate da Rabona. L’operatore però va oltre nella promozione di questa forma di pagamento e propone uno sconto sull’acquisto della SIM effettuata con criptomonete. In conclusione, ecco i punti dell’offerta SIM e ricarica per pagamenti crypto con Rabona:

● Bonus di benvenuto di 25 euro

● SIM a 9,99 euro invece che 19,99 euro

● Autorizzazione della ricarica della SIM in Bitcoin ed Ethereum