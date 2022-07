Collisioni 2022: tutti in attesa per Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez [FOTO]

Non c'è di certo la ressa del concerto di Blanco, ma si registrano tanti ragazzi in attesa ad Alba per l'ultima serata di Collisioni in piazza Medford. Una maratona di 5 ore di musica non stop con apertura cancelli dalle ore 17, che vede protagonisti sul palco Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez, dalle ore 20.00 fino all’1.

Cinque concerti con un solo biglietto al prezzo popolare di 30 euro più prevendita con gli ultimissimi biglietti disponibili su ticketone.it e gli altri circuiti autorizzati.

Non si è raggiunto il sold out per questa ultima data. È ancora disponibile qualche biglietto in cassa per chi non è riuscito ad acquistarlo online.

Come detto, si registra una buona presenza già dal mattino, ma assolutamente numeri nettamente inferiori rispetto al concerto di Blanco dello scorso sabato che aveva portato migliaia di ragazzi giunti ad Alba dalla notte precedente, riempiendo le vie e l'area di ingresso al concerto.

Un assalto di fan che è stato un ottimo banco di prova per migliorare dal punto di vista organizzativo e della sicurezza, la gestione dell'area di accesso. La via principale infatti oggi era già stata chiusa dal mattino alle 12 con ingresso diviso da due corridoi opportunamente separati da transenne. E anche un servizio di sicurezza lungo il percorso per dare assistenza e indicare ai ragazzi dove andare.

Per la maratona di Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez ci sono ragazzi da tante parti d'Italia oltre che dai dintorni che hanno iniziato a “bivaccare” lungo il corridoio di ingresso che poi li porterà all'area concerti.

Tutto molto tranquillo, a parte il caldo che si fa sentire.

Collisioni 2022 chiude domani ma cambia location: appuntamento domenica 17 luglio con il nuovo show di Valerio Lundini e i Vazzanikki al Teatro Sociale G. Busca di Alba.