Ecco qualche idea per trascorrere nella Granda questo caldo fine settimana di luglio

- Paesi in festa

Cuneo e Valli

A Tarantasca sabato 16 luglio, alle 21, salirà sul palco di Onde Sonore, Matteo Romano, il giovane cantautore cuneese che dopo il successo al festival di Sanremo con il brano “Virale”, ha da poco presentato il nuovo singolo “Tramontana”, con cui sta riscuotendo un ottimo successo nelle classifiche dei brani più ascoltati. Apertura cancelli alle 19.30 con biglietteria attiva per chi non ha utilizzato la biglietteria on line. Informazioni e biglietti in prevendita per il concerto di Matteo Romano su www.ondesonore.com Al termine del concerto continua la serata con Festa Onde Sonore con Antani Band e Dj set fino a tarda notte con ingresso e consumazione inclusa a 10 euro senza prenotazione. Chi ha il biglietto per il concerto di Matteo Romano può rimanere all’interno della manifestazione. Sarà attivo il servizio food & drink.

La nuova edizione di Cuneo Illuminata quest’anno ha come tema l’aspetto “floreale”, in onore della Madonna del Carmine. Sabato 16 luglio a Cuneo sono in programma l’Infiorata e la Solenne Processione. Dalle 14 si potrà assistere alla creazione dei disegni floreali in contrada Mondovì e in via Roma a cura degli artisti infioratori del Comune di Sassello, dei fiorai, dei vivai di Cuneo e dei volontari di Cuneo Illuminata. Alle 20.30 si terrà la preghiera di apertura davanti alla chiesa di San Sebastiano e partenza della processione che vedrà centinaia di Confraternite e i grandiosi Cristi liguri sfilare lungo contrada Mondovì, via Roma e piazza Galimberti.

La festa patronale di Mellana a Boves è in calendario fino al 17 luglio. Sabato 16 alle 14 gara di petanque a sorteggio e alle 19 Aperispritz a cui seguiranno alle 20.30 cena del territorio con prodotti tipici e alle 22 Musica Garden in concerto. A seguire dj Mattia Dutto e pizze per tutta la serata. Domenica 17, dopo le cerimonie religiose, alle 12 aperitivo e alle 14 gara di petanque a sorteggio. Alle 15 i Vespri in chiesa e alle 15,30 e 16,30 visite guidate al santuario su prenotazione. Nel salone parrocchiale anche piccole mostre e scatolata di beneficienza. Alle 19 il Comitato propone la giovane artista mellanese Agnese in concerto che anticiperà la polentata mellanese delle 20,30 e poi alle 21,30 il concerto dell’orchestra Scacciapensieri.

Da sabato 16 luglio la Sagra della Brigna Dossa di Brondello prende inizio con l’incoronazione della Reginetta della “Dossa”. Musica con Dj Enzo. La fiera frutticola sarà un grande party e l’occasione per ammirare i più forti atleti di Drift Trike, spettacolare disciplina su tre ruote, di cui a Brondello si disputano domenica i campionati nazionali. Il programma della Sagra propone anche appuntamenti culinari: sabato a cena ci sarà un ricco menu che esalta gli usi variegati della susina dolce; il pranzo di domenica 17 prevede vitello tonnato, lasagne, brignolà; la cena di domenica, con l’animazione del nuovo show “Figli delle stelle”, avrà invece come piatto principale la porchetta. Domenica sarà giornata di Fiera, con le tante eccellenze del territorio. Nel pomeriggio si alterneranno per le vie del paese I Sensa Nom (Balli occitani), Gli Allegri Sognatori, il “contastorie” Marino Palmero (Orso) e sono in programma giochi di una volta, quiz, divertimenti e laboratori per bambini e famiglie. La sera, in compagnia del dj Jhonny Manfredi, sfide musicali a premi che porteranno alla pista da ballo. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/sagra-della-brigna-dossa



Sabato 16 e domenica 17 luglio ai Ciampetti, borgata di Ostana si terranno i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, o, come amano definirla gli Ostanesi, la Madonna dei Fucili. Le celebrazioni avranno inizio già il sabato pomeriggio alle ore 16.00 con la celebrazione della Santa Messa nella Cappella dedicata alla Madonna, con la consueta processione per le vie della frazione. Alle ore 21.00 i festeggiamenti riprenderanno, con il concerto di musica da ballo Occitana con il gruppo “ENCA' SONAR”. Ingresso gratuito. La domenica alle ore 13.00, si terrà il pranzo in onore della Madonna dei “Fucili”. Prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio a partire dalle ore 15.00 si potrà danzare sulla pista in cemento con le note “liscio” del gruppo “Paolo, Alberto e la Band”. Info: www.facebook.com/prolocostana



In Valle Stura due appuntamenti del gusto per sabato 16 luglio: ad Aisone è in programma “Tresor Musical”, passeggiata per le vie del paese con musica dal vivo con partenza alle 16.30. Prenotazione obbligatoria. A Moiola alle 15 si potrà trascorrere un pomeriggio nei castagneti e nel laboratorio dell'azienda agricola L'Àrbol, alla scoperta del "Garrone rosso" e merenda sinoira con i prodotti Ecomusei del Gusto. Info: www.facebook.com/unioneMontanaValleStura



A Sampeyre domenica 17 luglio, a partire dalle 14, ritorna la “Festa delle Bolle”, uno degli appuntamenti “classici” dell’estate del paese. La manifestazione si svolgerà in piazza della Vittoria. Per tutto il pomeriggio, bollari, trucca bimbi e giocolieri animeranno la piazza e le vie del paese. Verranno montanti diversi stand dedicati ai giochi da strada. Dopo la merenda a base di pane e nutella, prevista per le 16.30, si esibirà il gruppo Hydrocrew di Piasco, che animerà i partecipanti con sessioni di danza fitness. Al termine del pomeriggio si terrà invece una grande cena in compagnia a base di pizza, il cui ricavato andrà a favore dell’AIL. In conclusione, alle 21, si terrà lo spettacolo “Tela Bianca” dell’Asd “Il Geko”. Info: www.facebook.com/prolocosampeyre2022



Riapre nei fine settimana, e proseguirà per l’intero mese di agosto, il “Budellino di Casteldelfino”, evento che coinciderà con la Notte Bianca di sabato 16 luglio, animata dallo straordinario spettacolo delle Fontane Danzanti di Cazacus dalle 22 nell’area dei Santi del Popolo. Domenica si festeggerà la patrona Santa Margherita: processione alle 10,30, messa solenne alle 11, con la Banda musicale di Villafalletto. Nel Budellino sono da scoprire negozietti di hobbisti, laboratori, bancarelle di oggettistica, souvenir, libri. Lungo questo percorso si possono osservare il diorama del Bosco dell’Alevè al Centro Visite gestito dal Parco del Monviso, la chiesa parrocchiale di Santa Margherita, la fresca e limpida acqua della fontana del Truei e le bellezze architettoniche del centro storico. E dopo lo shopping i visitatori potranno ancora dirigersi alla scoperta del Museo en plein air di arte sacra Santi del Popolo. Al piano superiore si apre l’area naturalistica montana per bambini. Info: https://comune.casteldelfino.cn.it



Intenso fine settimana, con tanti eventi a Pian Munè, Paesana. Sabato 16 luglio “Everesting in bici” di Max Vanzetti: 10 salite sulla strada che da Paesana porta a Pian Munè. Si comincia a pedalare con il campione sabato sera, fino a domenica pomeriggio: un no-stop in cui i ciclisti potranno accompagnarlo su una salita. Sabato festa d’estate con Alba in Quota in compagnia di dj Neutro. Possibilità di cena e navetta. Domenica 17 “Osserviamo le Marmotte” con Fulvio Beltrando. Alle 14 il fotografo naturalista accompagnerà i presenti alla scoperta del suo affascinante lavoro, per scoprire come osservare e fotografare da vicino gli animali. Sempre domenica 17 luglio gita notturna per famiglie accompagnati dalla guida naturalistica alla per scoprire le bellezze naturali quando scende la sera. Ritrovo alle 21 nel parcheggio sterrato lungo la curva a gomito in Borgata Droe per passeggiare nel bosco che collega il Rifugio Bertorello a Pian Munè. Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune



A Rifreddo si festeggia San Luigi fino al 20 luglio. Sabato 16 alle 14 gara a bocce agli impianti sportivi; alle 15 giochi per bambini nel campo sportivo parrocchiale e Nutella Party. Dalle 20 cena a base di porchetta. La sera si balla con i dj Ariele Giordanino e Roberto Bussi con l’evento “Animal party”. Domenica 17 luglio alle 10.30 messa e processione con la banda di Barge e rinfresco aperto a tutti. Nel pomeriggio Color Fun: la passeggiata dei colori, per bambini e ragazzi. Alle 17 Color Party con la musica del dj Don Calo. Alle 20 cena a base di antipasto, costine, carne alla griglia, formaggio, dolce sotto il palatenda su prenotazione. Dalle 21 concerto di corali piemontesi a scopo benefico. Si esibiranno: Le voci di Montagna, J’ Amis del Cher, I Ritrovati, I Cantori del Re. Presenta la serata Ilaria Salzotto. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Ugi, per la ricerca sui tumori infantili. Info: www.facebook.com/prolocorifreddo



Ad Andonno si svolge per due giorni l’11ª edizione della Festa della lavanda. Sabato 16 alle 8.30 è in programma l’escursione culturale sui sentieri di questo fiore profumato dalle mille virtù. Alle 12.30 si potranno degustare assaggi con lavanda. Dalle 19 Street food presso la Proloco. Domenica 17 dalle 9 ci saranno i mercatini lungo le vie del paese, alle 12.30 polentata, musica occitana, antichi mestieri dalle 15 e alle 19 merenda sinoira in piazza Sant’Eusebio.

A Garessio torna la passeggiata enogastronomica “Quelli della notte”, evento organizzato per far conoscere il paese e le sue specialità gastronomiche. La manifestazione si terrà sabato 16 luglio in viale Marro e nei Giardini Canova, accanto alla stazione, dove dalle 19 sarà possibile gustare le specialità gastronomiche locali, tra street food e degustazioni. In piazza d’Armi alle 20,30 si terrà inoltre il concerto del Corpo bandistico Alta Val Tanaro in memoria del maestro Beppe Zoppi mentre nel parco ci sarà il DJ set AlbertOne e dalle 23 la musica live con i Garcino.

Una due giorni di folclore e gruppi popolari: sarà sabato e domenica ad Ormea, dove anche quest’anno torna “Patoci e mascarei ‐ riti, miti e maschere”. Parteciperanno il gruppo folk “Sant’Andrea” di Gonnesa, Sardegna, il musicista e ricercatore Rinaldo Doro, i musicisti dell’Ensemble Enbe dalla Valle d’Aosta e i tradizionali “aboi”, “patoci” e “sunau” del Carnevale storico di Ormea. Si comincia sabato alle 17 con Rinaldo Doro e il gruppo valdostano dell’Ensemble delle Alpi in una scorribanda di musica e parole nello Spazio Eventi in Piazza Nani. Sempre sabato in piazza Nani, alle 21.15, proiezione di filmati e presentazione dei gruppi popolari. Domenica sarà la giornata delle esibizioni, con canti, balli e musiche itineranti dei gruppi popolari dalle 15 in tutto il Borgo di Ormea. Info: www.facebook.com/ulmeta



L’attivissima Pro loco di Serra Pamparato inaugura il suo ricco calendario estivo con la “Festa di mezza estate...”, una “spiedinata” nell’area verde cui farà seguito il concerto in compagnia dei “Writing on the wall”. Una cover band genovese che, oltre a essere un tributo ai Pink Floyd, abbraccia diversi generi, tra cui blues, rock progressivo, psichedelico e in generale le espressioni musicali degli anni ‘60, ’70 e ‘80. Una bella occasione per stare insieme e caratterizzare anche le calde serate di luglio, appuntamento quindi per sabato 16 luglio a partire dalle ore 19.

Tutto pronto, a Cervasca, per il "Cervasca Fest", la nuova veste della tradizionale festa patronale. Con tanti eventi in calendario in questo fine settimana. Sabato 16 si terrà la cena con hamburger e hotdog e poi la serata si accenderà con la musica dei dj don Paolo e Greta Tedeschi. Giornata clou quella di domenica 17 luglio, con al pomeriggio i giochi organizzati dalla Pro Loco per grandi e piccini e le attività del ludobus con lo spettacolo di burattini "Il signore del Ludobus". Alla sera fritto di pesce su prenotazione al costo di 15 euro e serata dedicata alla musica country.

Langa e Roero

A Grinzane Cavour torna la Festa patronale della Madonna del Carmine tra musica dance e musica classica, buona tavola, tradizione e spettacoli. Sabato 16 luglio alle 20.30 “Cena della tradizione langarola”, su prenotazione obbligatoria, con accompagnamento musicale. Alle 21.30 Burattinarte, presso il cortile del Castello di Grinzane con i Fanfurla della compagnia “L'allegra brigata”. Domenica 17 luglio presso il parco del Castello di Grinzane alle 17 la presentazione del libro di Daniele Riccardo Vaira “Cafuné”. Alle 18 appuntamento con “Musica dal Nuovo mondo” con l'Orchestra da camera “Romeo Paglia”, soprano Daniela Pellerino, direttore Paolo Paglia e alle 19.30 l'atteso concerto con “Kuintorigo” e la serata “Pitulè, beive e balè, cina merendoira” con grigliata, raviole e patate. Alle 22.30 spettacolo pirotecnico di chiusura della giornata ai piedi del maniero, a cura della “Pirotecnica Astesana”. La patronale si concluderà lunedì 18 luglio.

Domenica 17 luglio appuntamento con la Fiera del Tartufo nero di Roddino, rassegna dedicata interamente al Tuber aestivum. Il programma comincia alle 9 con la messa solenne per la festa patronale di Santa Margherita. A seguire via alle mostre dedicate al Tuber aestivum “Back to Black” e quella fotografica dal titolo “Roddino, le nostre storie”. Poi, alle 10, il benvenuto ai trifulao e ai roddinesi, un incontro e confronto con la partecipazione del presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo Antonio Degiacomi. Alle 10,40 appuntamento con la “Foto del secolo”, uno scatto per immortalare tutti i roddinesi. Poi i protagonisti torneranno a essere i trifulao con i loro cani, impegnati nella sfilata d’onore seguita dal pranzo al tartufo nero. La giornata si concluderà con musica e intrattenimento per i più piccoli. Info: www.facebook.com/proroddino



Cossano Belbo festeggerà la patronale della Madonna del Carmine con musica, giochi ed enogastronomia fino al 19 luglio. Sabato 16, alle 20.30, spazio all’enogastronomia con la distribuzione di costine in piazza e, dalle 22.30, cocktails e Dj set. Nella mattinata di domenica 17 ci sarà l’esposizione di attrezzature agricole e il raduno di trattori d’epoca. Dalle 20, serata gastronomica con la porchetta di Tarcisio, panini, stuzzicherie, vino e birra. La giornata terminerà, alle 22, con il concerto della Shary band. I festeggiamenti si concluderanno martedì 19 luglio.

A Montà d’Alba la frazione San Vito tornerà a ospitare la tradizionale festa della Madonna del Carmine. Musica con Alex e la band per vivacizzare la serata di sabato 16, a partire dalle 21.30. Ci sarà anche spazio per i più giovani con il doppio appuntamento sulla spiaggia organizzato dai ragazzi di “Play sun Vito”. Il programma prevede Dj set e ballo a piedi nudi per tutta la notte dalle 22. La giornata più ricca di appuntamenti sarà quella di domenica 17. A partire dalle 15 prenderanno il via il gran mercatino delle pulci e dell’artigianato e il torneo di calciobalilla. Alle 16.30 partirà il quarto raduno di Vespa e moto, accompagnato dall’esibizione della banda musicale La montatese. Alle 18 è previsto l’aperi bench, aperitivo dalla panchina gigante installata sulle colline che dominano la frazione. Alle 21, la palla passerà a “Digestivo in consolle”, Dj set proposto al bar dell’oratorio. A chiudere la giornata ci penserà il liscio di Sonia De Castelli, in pista dalle 21.30. La festa terminerà lunedì 18. Per tutta la durata della festa resteranno aperti il banco di beneficenza, il luna park, il bar dell’oratorio e lo stand enogastronomico a partire dalle ore 19.30.

Fino a domenica 17, a Canale, si svolgerà Canaleontica, il nuovo festival del Roero con musica, arte, cultura, street food, ambiente e relax. Gli appuntamenti, a ingresso libero, saranno il sabato dalle 15 alle 2 al campo sportivo e la domenica dalle 15 alle 24 a Casa natura. Dietro ai fornelli, a preparare pasta fresca e formaggi (proposta vegetariana e vegana), ci saranno i Trafficanti di pasta. Il sabato, dal pomeriggio, i muri del campo sportivo si coloreranno grazie a tanti artisti. La serata del sabato sarà all’insegna dei concerti con tanti gruppi musicali. Alla domenica la sede della festa sarà Casa natura. Il gruppo di giovani del Roero Rocche n’roll presenterà un talk a sfondo ambientalistico con Roberto Cavallo, fondatore della cooperativa Erica. Dal pomeriggio, spazio a relax e benessere con i trattamenti e massaggi. Sono in programma laboratori e lo spettacolo di Enrico Gambone, che porterà in scena Lui, liberamente tratto da Il grigio, di Giorgio Gaber. Non mancherà, durante la giornata, la musica elettronica dal vivo di Tweeedo.

A Belvedere Langhe è in programma per sabato 16 luglio, una serata tutta all’insegna della musica rock sotto i ruderi del castello. L’appuntamento è dalle 19.30 in poi con il gruppo musicale Mammiferi. L’ingresso costa dieci euro. Ci sarà anche la possibilità di degustare i panini di Rock burger e la birra dell’azienda agricola Frè di Carrù.

- Musica e spettacoli

Entra nel vivo “Suoni dalle colline”, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale con la Direzione artistica di Alba Music Festival. La settimana si chiuderà sabato 16 in piazza Castello a La Morra con “Ouverture e Danze”, eseguito dal duo pianistico a quattro mani composto da Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio. Inizio alle 21, ingresso libero. La prenotazione dei posti è riservata agli Amici di Alba Music Festival. Informazioni su come diventare sostenitori e Amici del Festival sul sito: https://albamusicfestival.com/it



A Cervere arriva il primo appuntamento dell’Anima Festival. Sabato 16 luglio alle ore 21 nell’anfiteatro dell’Anima in frazione Grinzano è atteso Andrea Pucci che proporrà “Il meglio di...” spettacolo diretto da Dino Pecorella con la straordinaria partecipazione della Zurawski live band. Pucci è un cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. Info su: www.animafestival.it e www.facebook.com/animafestivallive



A Sommariva Perno sabato 16 luglio, alle 21 in piazza Montfrin, Arte danza di Donatella Poggio presenta Janare, spettacolo tra sogno e mistero, mito e magia con sirene e streghe, vergini e valchirie. La regia è di Poggio, che per le coreografie ha collaborato con Vittoria ed Elena Morino. Per chi ama la danza sarà un momento per rivivere emozioni e chi non la conosce scoprirà un mondo. Ingresso libero.

Per il festival Collisioni sabato 16 luglio ad Alba appuntamento con la grande giornata «Tutto Normale», una maratona di 5 ore di musica non stop con i concerti di Madame, Tananai, Sangiovanni, Frah Quintale e Coez, che si alterneranno sul palco dalle 20 fino all’1. Cinque concerti con un solo biglietto al prezzo di trenta euro più prevendita, biglietti su www.ticketone.it e sugli altri circuiti autorizzati. Domenica 17 luglio alle ore 21.00 il festival Collisioni ha in programma il nuovo show di Valerio Lundini e i Vazzanikki, la formidabile band del programma televisivo “Una Pezza di Lundini”. L’evento si svolgerà presso il Teatro Sociale G. Busca nel centro di Alba.

In Piazza Statuto a Demonte sabato 16 luglio alle ore 21.30 la Banda Musicale Demunteisa eseguirà un video-concerto in ricordo della IV Divisione Cuneense in occasione dell'ottantesimo anniversario della partenza per la campagna di Russia. In questo fine settimana nel salone delle feste del Palazzo Borelli a Demonte sarà allestita una mostra permanente del Memoriale Cuneense. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/unioneMontanaValleStura



La musica del Voxonus Festival fa tappa al sotterraneo del Castello di Castellar-Saluzzo domenica 17 luglio alle 17.00 con "Cartoline del '900", con Gilio alla viola e Vincenzi al pianoforte. Prenotazione obbligatoria. Il Voxonus Quartet è una formazione specializzata nel repertorio barocco e classico eseguito con strumenti originali dell’epoca e secondo la prassi storicamente informata. Info: www.facebook.com/orchestrasinfonicasavona



A Cuneo sabato 16 luglio, alle 21, piazza Virginio ospita l’appuntamento estivo del Gala della Danza. La Compagnia EgriBianco- Danza presenterà alcuni fra i più importanti lavori coreografici che negli ultimi anni sono stati inseriti nei cartelloni di festival e rassegne nazionali e internazionali. Info: www.egridanza.com/eventi/gran-gala-della-danza-cuneo,

A Bene Vagienna fino a sabato 23 luglio si svolge il festival teatrale Ferie di Augusto, un appuntamento dalla particolare valenza artistico culturale del panorama delle manifestazioni benesi estive. Sabato 16 luglio alle 21.15 la Compagnia Torino Spettacoli presenta “La Locandiera” il capolavoro goldoniano, che narra la strana “avventura” di Mirandolina, giovane serva e padrona allo stesso tempo di una locanda fiorentina. Biglietteria direttamente al sito archeologico a partire da un’ora prima dell’inizio. Info: www.feriediaugusto.it e biglietti su www.torinospettacoli.it



Questo fine settimana Occit’amo arriva in Valle Maira portando un cartellone ricco di appuntamenti. La mattinata di sabato 16 luglio sarà dedicata alla “Passeggiata musicale con i musicisti della Valle Maira” sul sentiero delle ginestre a Prazzo e, al pomeriggio, con la “Fabbrica dei suoni”, proposta per famiglie e bambini tra i 6 e i 10 anni a Cartignano. Seguirà, sempre a Cartignano, il workshop di fabbricazione dell’oboe popolare con I Müsetta che alla sera si esibiranno a Celle Macra con i loro “Bal d’Istà”. Domenica 17 luglio, invece, durante la mattinata a Marmora ci sarà lo stage di danze occitane con Daniela Mandrile e nel pomeriggio, nella piazza del Comune di Canosio, suoneranno i giovani Lou Pitakass. Info e biglietti: www.occitamo.it



“Mistero Buffo” è in programma a Bra sabato 16 luglio alle 21 nella versione di Elisa Pistis la cui rielaborazione parte da una sensibilità femminile, che non esclude il lavoro di Dario Fo, ma ha una direzione espressiva totalmente differente. In questa nuova versione l'attrice parte dall’esigenza di condividere una riflessione attuale su alcune dinamiche che caratterizzano la nostra società, soprattutto le questioni inerenti al potere e all’ingiustizia sociale. Lo spettacolo andrà in scena sul palco allestito nei giardini del Belvedere della Rocca. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: www.turismoinbra.it



Questa settimana appuntamento a Cuneo con il popolo Suzuki che si esibirà ispirandosi all’opera italiana. Sabato 16 luglio in Sala San Giovanni, alle 14,30, è previsto il recital di pianoforte e in via Roma, alle 18, si potrà assistere a concerti liberi. I bimbi Suzuki saranno in scena al teatro Toselli, alle 18,30, con una piccola opera, a misura di bambino: «Che bella storiella». Alle 21 ci sarà il Galà Concert, che si terrà al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta dove suoneranno due formazioni: l’Orchestra a pizzico, composta da arpe, chitarre e mandolini e l’Orchestra lirico sinfonica con arpe, archi e fiati a cui si uniranno voci soliste. Tutti i musici Suzuki si uniranno nel grande concerto finale, domenica alle 11, nel Palazzetto: ottocento interpreti. Ingresso libero, con prenotazione. Programma dettagliato su www.convegno.metodosuzuki.it



Per il Festival dei Saraceni appuntamento con la musica antica e barocca a Pamparato, in piazza Marconi ad ingresso libero. Sabato 16 luglio alle 21 presso l’oratorio di Sant’Antonio è in programma “I quartetti con il flauto di Mozart” con Ubaldo Rosso flauto, Enrico Groppo violino, Yulia Verbitskaya viola, Milena Punzi Anfossi violoncello. Domenica 17 alle 16 in piazza Marconi andrà in scena “Die Zauberflote”, operina musicale tratta da Il flauto magico di Mozart con gli allievi del Summer Camp 2022 per la regia di Maria Paola Viano. Ingresso libero.

In questo fine settimana entra nel vivo il “Magliano Alfieri Classic Festival - Cultura Hub e Lab”. Sabato 16 luglio, appuntamento a Priocca con il concerto “Il rinascimento moderno e la infinita forma” alle spalle della parrocchiale di Santo Stefano, a partire dalle 21. Musiche di Respighi, Schumann, Bottesini, Faure, Piazzolla e Cristiano. Gran finale ancora a Magliano Alfieri, domenica 17 luglio: con l'atto conclusivo, in una giornata tutta dedicata all'armonia a partire dalle 10.30, tra la chiesa di Sant'Andrea, il Parco e il centro storico con le armonie di Vivaldi, Respighi, de Sarasate e Sibelius. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero. Info: www.maglianoalfieri-classicfestival.com



A Mondovì proseguono gli spettacoli del festival “Piazza di Circo‐Risonanze Artistiche”. Sabato 16 luglio, alle 18, appuntamento con Piazza Aperta al Polo Culturale Delle Orfane, ingresso gratuito. Alle 19, andrà in scena Cartoon Toylete in piazza Maggiore. Alle 20 è previsto lo spettacolo Naufragata in piazza Maggiore e alle 21.45, Krama in piazza della Repubblica. Domenica 17 luglio, alle 20.30, Giro della piazza in Piazza della Repubblica e alle 22, Inner Fire in piazza Maggiore.

Fino al 16 luglio Saluzzo ospiterà l’undicesima edizione del Marchesato Opera Festival, la rassegna che ripropone musica antica per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città. Il concerto conclusivo, dal titolo “Italia, inizio Ottocento”, si terrà sabato 16 luglio alle 21, presso la chiesa della Croce Nera, con Christophe Coin al violoncello e Mario Stefano Tonda al fortepiano. Ingresso libero su prenotazione. Info: www.facebook.com/marchesatooperafestival



A Cravanzana, per l’edizione della Vià di Cravanzana, il cui tema è “Tra memoria

e futuro”, sabato 16, alle 21, è in programma la commedia brillante allestita

dall’Associazione per gli studi su Cravanzana dal titolo Internet e una fetta di salame, dove il Web rappresenta l’innovazione e la fetta di salame la tradizione. Il tema sarà ripreso, in modo più serio e scientifico, domenica 17, alle 10.30, quando sarà presentata una ricerca curata dal professor Luigi Cabutto dal titolo “Langa: percorsi di autenticità e conversazioni sul tema”.

Info e programma completo su pagina Facebook dell’Associazione.