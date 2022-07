Lunedì 18 luglio al Teatro dell'Anima, Elio porta in scena "Ci vuole orecchio", un originalissimo omaggio a Enzo Jannacci.

Lunedì 18 luglio nella suggestiva cornice del Teatro dell'Anima di località Grinzano a Cervere, Stefano Belisario, meglio conosciuto come Elio, porterà in scena la sua personale rivisitazione del genio di Enzo Jannacci.

L'ex frontman degli "Elio e le Storie Tese" non é nuovo alla sua presenza in Granda, anche in vesti molto diverse. Tra le incursioni in provincia di Cuneo ricordiamo come due grandi successi il concerto al Forte Albertino di Vinadio nel 2004 nonché l'ultimo ufficiale concerto della band prima dello scioglimento nel 2018 al Festival Collisioni di Barolo. Non di meno: la surreale presentazione di due suoi libri ancor più surreali: "Fiabe centimetropolitane" e "Animali spiaccicati" all'edizione 2004 di Scrittorincitta.

Con lo spettacolo "Ci vuole orecchio", il poliedrico artista ha deciso di celebrare il cantautore milanese con uno spettacolo teatrale.

Per la regia di Giorgio Gallone, Elio sarà accompagnato da cinque musicisti: Alberto Tafuri al piano, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso, Sophia Tomelleri al sax e Giulio Tullio al trombone.

Nella descrizione dello spettacolo ci si riferisce giustamente a Jannacci come all'artista che meglio di tutti ha saputo raccontare la Milano degli anni '60 e '70, trasmettendo la sue periferie in un caleidoscopio dell'assurdo squisitamente realistico, con moltissimi personaggi outsider al limite del surreale: clochard, prostitute, tossicodipendenti.

Al Corriere della Sera, che lo intervistava sullo spettacolo, così ha risposto Elio:" prima di tutto a me Jannacci piace e ispirarmi a lui in un intero spettacolo era un'idea che coltivavo da molto tempo. Dopo l'impegnativo omaggio a Gaber, ho coinvolto il regista in questo spettacolo. Abbiamo selezionato canzoni che raccontano bene l'artista, alcune molto note, altre molto meno. Lo spettacolo viene tenuto insieme da una serie di brani di Michele Serra, Umberto Eco e miei".

Enzo Jannacci fu compagno di liceo del padre di Elio, e lui lo ricorda come un personaggio misterioso, come una rivelazione. Rappresenta per Elio un artista di una attualitá senza pari. Ancora dall'intervista al Corriere:"Jannacci é talmente avanti che non lo puoi collocare in un'epoca, racconta fatti senza tempo.(...) Con lui non ti annoi mai'".

Enzo Jannacci é stato forse il cantautore più eccentrico della storia della canzone italiana, nessuno come lui é riuscito a legare stili, modalità, sguardi completamente agli antipodi tra di loro. É stato tradizionalista e anticonformista contemporaneamente.

Sul palco dell'Anima Festival toccherà ad una preparata e generosa band accompagnare il mai banale confronto tra due artisti puri, saltimbanchi della musica e della prosa.



Biglietti in vendita su TicketOne o presso "La Scaletta" a Fossano.