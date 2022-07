Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez dalle 20 faranno ballare Alba per 5 ore

Ci siamo quasi!

Ancora una manciata di minuti prima dell’inizio dell’ultimo concerto di Collisioni 2022, dove dal palco allestito in piazza Medford ad Alba Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez, offriranno al pubblico una kermesse di 5 ore di musica senza sosta. Si parte alle ore 20.

Un pubblico decisamente più ridimensionato nei numeri, rispetto ai concerti dello scorso week end, formato da tanti giovani e giovanissimi, alcuni accompagnati dai genitori, che fin dalla tarda mattinata hanno iniziato a popolare le strade adiacenti all’area concerto e soprattutto la via di accesso alla biglietteria.

Nonostante il caldo, che in questi giorni sembra essere aumentato e non dare tregua, chi coprendosi con un ombrellino, chi cercando uno spicchio di ombra dato dagli alberi, si è messo in fila e ha atteso l’apertura della biglietteria.

Al momento l’area concerti è abbastanza gremita e per alleviare il pubblico, come in tutti i grandi eventi estivi che si svolgono su piazze totalmente esposte al sole, i ragazzi sono stati “rinfrescati” da alcune spruzzate di idrante. Ora li attende solo l’incontro con i loro beniamini e una lunga maratona di musica, che li porterà più o meno fino all’una di questa notte.

Questa edizione di Collisioni, chiude ufficialmente i battenti domani 17 luglio, con lo spettacolo di Valerio Lundini e i Vazzanikki, che andrà in scena al Teatro Sociale G. Busca di Alba.