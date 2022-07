Mondovì in Azione, appuntamento in piazza per sabato 23 luglio

Nella mattinata di sabato 23 luglio il gruppo di Mondovì in Azione, formazione politica guidata a livello nazionale da Carlo Calenda, scenderà in piazza incontrando i cittadini Monregalesi con un gazebo nel centro di Breo (di fronte al Bar “Comino”).

L’'incontro sarà occasione per far ripartire l'’attività politica del gruppo locale di Azione dopo la tornata amministrativa dello scorso giugno, che ha visto Azione collaborare attivamente con molte realtà civiche su tutto il territorio della Granda.

Così Alberto Ribezzo, coordinatore di Mondovì in Azione: "Sono felice che riprendano gli appuntamenti in cui abbiamo la possibilità di incontrare i nostri concittadini, raccontare loro le attività di Azione e raccogliere i loro suggerimenti e le loro idee. Dopo questa discesa in piazza Mondovi in Azione ha già in agenda alcuni appuntamenti tematici che verranno presentati nei prossimi mesi”.