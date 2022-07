Valle Varaita Calcio, ripartenza dalla Terza Categoria e rinnovate ambizioni

Partirà a settembre la nuova avventura della prima squadra del Valle Varaita Calcio con l'iscrizione al campionato di terza categoria per la stagione 2022/23.

I vertici della società, grazie al paziente lavoro del presidente Bordino e dei suoi collaboratori, sono riusciti a sistemare tutte le caselle ed a completare la rosa per partire con una nuova avventura. Gli anni di pandemia certo non hanno aiutato ma adesso ci sono i presupposti giusti per tornare a competere sui campi provinciali.

"Abbiamo faticato parecchio a ridisegnare tutto; prima ci siamo concentrati sul settore giovanile, che è da sempre il nostro motivo di orgoglio e ci dispiaceva disperdere i tanti ragazzi della vallata e del circondario, poi quando il quadro è stato più chiaro abbiamo pensato...perché non riprovarci partendo dalla terza categoria naturalmente pian piano, crescendo tutti insieme ma con gente ambiziosa e che ha voglia di fare?" così Claudio Bordino che copre il ruolo di presidente ha voluto fotografare la situazione attuale del Valle Varaita Calcio.

"Sono circa duecento tra bambini e ragazzi che tutte le settimane si trovano sui tre campi a disposizione della società Verzuolo, Ceretto di Costigliole e Venasca, dai piccoli amici fino alla juniores. La nascita della prima squadra potrà servire ai più giovani di crescere e avere un modello come riferimento futuro".

A guidare la squadra è stato chiamato Riccardo Veglia, vecchia conoscenza del calcio provinciale. "Sono stato contattato ed ho accettato questa nuova sfida, perché ho apprezzato la serietà delle persone che me l’hanno proposta. Si tratta di un progetto di medio periodo che punta ad obiettivi importanti" queste le prime parole del nuovo mister. "Ci sarà tanto da lavorare ma il fatto che la società, pur essendo molto ambiziosa, non abbia imposto delle tempistiche ben precise aiuta molto".

La formazione raggruppa già diversi calciatori con grande esperienza ai quali si aggiunge Samuele Fino già nell'organico del Valle Varaita Calcio come allenatore delle giovanili. "Che bello, sono nato col Val Varaita e lo scorso anno ho allenato i più piccini e a chiusura del cerchio non poteva esserci cosa più interessante che far parte della prima squadra. Abbiamo tantissimo entusiasmo e non vediamo l'ora che sia settembre".

Il Valle Varaita calcio si ritroverà ad agosto agli ordini del mister Veglia per iniziare la preparazione estiva.