L'artista braidese Giulia Sara Bellunato nel team creativo delle 'Sessions' di Riot Games music

Parla anche un po' roerino la nuova uscita del progetto 'Sessions' di Riot Games music, la sezione 'muiscale' della celebre casa di produzione di videogiochi. Tra i nomi del team creativo costruito dal The Line Animation Studio in riferimento al progetto, compare infatti anche quello di Giulia Sara Bellunato, illustratrice 2D originaria di Bra e residente a Castagnito.

Ma che cosa sono le 'Sessions' di Riot Games music? Sono playlist di musiche originali che la casa di produzione mette a disposizione dei content creator di tutto il mondo al di fuori del copyright. Accompagnate, ogni volta, da cortometraggi animati.

Nello specifico di questa nuova playlist si parla di 29 tracce da 16 artisti differenti, e di un corto da circa 90 minuti con protagonisti due delle 'leggende' della più celebre proprietà Riot, ovvero "League of Legends": Taliyah e Fiddlestick, nelle due 'skin' (ovvero costumi speciali ottenibili nel gioco) 'Star Guardian' e 'Star Nemesis'. League of Legends, spesso accorciato in LOL, è nato come videogioco in cui due gruppi di personaggi fantastici si scontrano per il dominio di una mappa complicata e irta di pericoli ma negli ultimi anni si sta ampliando su diversi fronti: degno di nota il tentativo - più che riuscito - di entrare nel mondo delle serie tv, con la produzione animata targata "Netflix" dal titolo 'Arcane'.

Un nuovo traguardo da aggiungere a una carriera sempre più importante, quindi, per Sara. Che ha figurato anche nel team creativo che ha portato alla realizzazione di 'Klaus - I segreti del Natale', film animato candidato agli Oscar.