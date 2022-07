“Tribülu ma muntu”: in Graziella da Roata Rossi al Santuario di Sant'Anna di Vinadio

Tutto è nato al tavolino del campeggio di Vinadio. Una scommessa tra cugini a cui nessuno voleva credere: raggiungere il santuario di Sant'Anna di Vinadio in sella a una Graziella, partendo dalla frazione cuneese di Roata Rossi.

È la “pazzia” che hanno appena portato a termine Niccolò Fantino (20 anni di Vinadio, studente universitario di Scienze Motorie), Lorenzo Giuliano (19 anni di Roata Rossi, appena diplomato all'istituto Agrario di Cuneo) e Manuel Fantino detto Tumin (19 anni, di Santa Croce di Cervasca, lavora alla Merlo).

Lo spiega Niccolò: “Eravamo al campeggio quando ho lanciato la sfida. I miei cugini erano già dotati di Graziella. Ho detto loro che me la compravo anche io per salire a Sant'Anna. Dieci giorni dopo ho trovato la bici su di un portale online e l'ho acquistata”.

I tre cugini sono partiti ieri sera, venerdì 15 luglio alle 23.30, da Roata Rossi e hanno raggiunto il santuario più alto d'Europa insieme, dopo circa 6 ore e 30 minuti di pedalata.

“Arrivare fino a Vinadio è stato facile, a parte la salita all'ingresso di Demonte che ci ha fatto capire tutti i limiti della Graziella – ride Niccolò -. Da Vinadio a Sant'Anna è stata dura. Ci siamo disuniti in modo da andare ognuno al suo passo, facendo soste brevi e regolari dove ci siamo rifocillati con integratori e paninetti. Avevamo studiato bene il piano. Il segreto è stato quello di tenere un ritmo di pedalata tra i 12 e i 15 km orari, in modo da ridurre la fatica. Più vai piano e più è difficile”.

Come ogni impresa degna di nota non erano soli: “Avevamo dietro uno staff di amici e parenti che ci hanno seguiti tutta la notte con due macchine e uno scooter. Ci teniamo molto a ringraziarli. Ci hanno incitato nei tratti più duri. Senza di loro non ce l'avremmo fatta”.

Dotati, non a caso, di maglia rosa con la scritta “tribülu ma muntu”, i tre cugini hanno tagliato il traguardo insieme: “Eravamo orgogliosi e un po' increduli. Tutti ci dicevano che non saremmo arrivati nemmeno a Borgo e invece ce l'abbiamo fatta. Quello è stato il bello, stupire tutti!”

Ci sono riusciti anche don Erik Turco, il rettore del santuario: “Quando ci ha visti non voleva crederci. Era stupito pure lui e ci ha benedetto le bici”.

Avete in mente qualche altra avventura? “Le pazze idee le abbiamo sempre. E le Grazielle sono sempre in garage”.