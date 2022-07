Limone Piemonte, domenica 24 luglio la Fabrizio Poggi Band inaugura la rassegna "Note d'acqua" al terrasole

La musica sarà la protagonista del weekend limonese, con due appuntamenti da non perdere, entrambi a ingresso gratuito.

Sabato 23 luglio ci sarà il primo appuntamento limonese della 15esima edizione di “Accademie in Valle”, progetto concertistico nato con lo scopo di portare la musica di qualità nelle valli cuneesi. Alle 21 al Teatro Alla Confraternita si esibiranno Christiana Coppola al violoncello e Ludovica De Bernardo al pianoforte, due giovani musiciste che vantano numerosi riconoscimenti in diverse competizioni musicali, oltre che un’intensa attività concertistica. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 – iat@limonepiemonte.it.

Domenica 24 luglio l’armonicista Fabrizio Poggi con la sua band inaugurerà la rassegna musicale Note d’Acqua al Lago Terrasole. Il bluesman italiano, con la sua formazione, si esibirà a bordo di una zattera in movimento in mezzo al lago Terrasole a 1.750 metri d’altitudine, proiettando il pubblico nelle atmosfere del fiume Mississipi, spaziando da brani blues e gospel tradizionali con incursioni anche alla musica d’autore americana di matrice roots e folk.

Lo spettacolo, della durata di un’ora, avrà inizio alle 12 in punto ed è comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Limone 1400.

Tutti i tracciati sono percorribili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.





Di seguito i prossimi appuntamenti del cartellone estivo delle manifestazioni limonesi.

Giovedì 21 luglio ci sarà la terza escursione geologica al Colle di Tenda a cura dell’accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it.

Sempre giovedì 21 luglio al pomeriggio giochi con il cavallo: bambini e ragazzi potranno avvicinarsi all'equitazione con Over X Ice. Dalle 15 in zona Maneggio, accesso libero su prenotazione. Info: 333 4929247 (Consuelo).

Venerdì 22 luglio Limone accoglierà un pomeriggio ricco di iniziative.

Dalle 14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Per chi volesse conoscere la storia del paese, da non perdere la visita guidata lungo le vie del centro, dalle 15 alle 17, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni online: www.limoneturismo.it .

In Biblioteca, invece, si terrà il primo appuntamento della rassegna letteraria “Incontri con autore”. Alle 17.30 Don Gian Michele Gazzola presenterà il libro “Vinadio, 1321-2021. Guida alle eccellenze antiche e nuove del paese”, edito da Primalpe. Ingresso libero.

In serata, dalle 21 animazione e dj set in Piazza del Municipio a cura di Alessandro Shiffer.

Sabato 23 luglio dalle 16 alle 19 in Piazza San Sebastiano intrattenimento per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo.

In serata Notte bianca con negozi aperti e intrattenimento musicale in orario serale fino alle 23.

Sabato 23 e domenica 24 luglio Limone Piemonte ospiterà la tappa finale del campionato e-Enduro 2022, competizione agonistica con bici a pedalata assistita, molto tecnica e competitiva. Info e programma: www.e-enduro.it