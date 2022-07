Schegge di Luce: pensieri sui Vangeli festivi di padre Samuele Duranti

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta» (Lc 10,38-42). Oggi, 17 luglio, la Chiesa giunge alla XVI Domenica del Tempo ordinario (Anno C, colore liturgico verde). A commentare il Vangelo della Santa Messa è padre Samuele Duranti, sacerdote cappuccino. Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole in perfetto stile francescano per accendere le ragioni della speranza che è in noi. Eccolo, il commento. Questa piccola scena, accaduta nella casetta di Marta e Maria, ha una portata incredibilmente universale ed eterna. Si sono viste nelle due sorelle l’immagine delle monache contemplative e delle suore attive. Intanto precisiamo che Gesù abbatte uno steccato fino ad allora insormontabile: fare sua discepola una donna. Era scritto nel Talmud: Meglio bruciare la Parola di Dio piuttosto che insegnarla a una donna! Poi aggiungiamo: migliaia di monache, nei loro monasteri, hanno seguito l’esempio di Maria, centrando la vita nella contemplazione del Signore, mentre altre migliaia e migliaia di suore hanno seguito l’esempio di Marta nel servire i poveri, i bambini, i malati, i lebbrosi, gli incurabili, gli abbandonati. È incredibile come da un piccolo episodio “domestico”, di una sera lontana, possa essere scaturito un fiume d’amore a Dio e ai fratelli. Tanto è il perenne irrompere dello Spirito nella Chiesa e nel mondo. Ma attenzione: non dobbiamo contrapporre le due scelte di vita, che, anzi, si completano e devono vivere in simbiosi. Non si può né si deve essere contemplativi isolandosi dai problemi della Chiesa e degli uomini; né si può o si deve essere attivi, sganciati dalla contemplazione; ci si svuota. Si rischia di portare se stessi invece che Dio. Per essere canali bisogna essere stati lungamente serbatoi. Essere “anime contemplative” e cioè attivi nella contemplazione e contemplativi nell’azione. I santi lo sanno bene. Perciò prima attingono alla Sorgente dell’acqua che zampilla per la vita eterna (allo Spirito Santo), poi si buttano per le strade, salgono sui soffitti, scendono nei bassifondi. Ricordiamo appena: dopo che Madre Teresa ha ripulito di vermi la lebbrosa raccolta sul marciapiede, a lei che chiedeva: «Chi te lo fa fare?» Madre Teresa rispose: «Il mio Signore». E la poveretta: «Oh, parlami del tuo Signore, dev’essere tanto buono se ti fa fare cose buone!». Maria e Marta: contemplazione e azione, insieme. Sempre.