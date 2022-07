La Ricerca della Sostenibilità: le Imprese Italiane Creano Valore Attraverso una Leadership Strategica

All'inizio di quest'anno, la Commissione europea ha pubblicato una proposta per una direttiva sulla due diligence della sostenibilità aziendale. Per la prima volta, le aziende devono assicurarsi che la due diligence ambientale e dei diritti umani sia profondamente radicata nelle loro attività principali. Dopotutto, le organizzazioni svolgono un ruolo chiave nella costruzione di un'economia e di una società green. I modelli di business assicurano che nessuno rimanga indietro nella transizione. Promuovere l'innovazione sostenibile è l'unico modo per guidare il cambiamento.

Le nuove regole forniranno maggiore trasparenza per consumatori e investitori. Inoltre, faranno avanzare la transizione verde in modo efficiente. Le piccole e medie imprese non sono coperte dalla direttiva, ma possono essere interessate se collaborano con imprese che rientrano nell'ambito di applicazione.

L'investimento responsabile non vuol dire sacrificare la performance. Di fatto, a lungo termine, le aziende che soddisfano standard elevati e si impegnano per la sostenibilità hanno il futuro più luminoso. L'Italia vede un numero crescente di imprese sulla strada della sostenibilità. Le aziende, dalla produzione ai servizi, agiscono eticamente e tengono unita la società.

L'Italia, che è uno dei principali beneficiari del Recovery Fund dell’UE, prevede investimenti per affrontare il cambiamento climatico. Agli imprenditori sarà chiesto di assumere un ruolo di primo piano nella rivoluzione green e nella transizione ecologica.

Il Settore Privato Gioca un Ruolo Importante nello Sviluppo Sostenibile?

Il settore privato è la spina dorsale della crescita economica. Le aziende di successo creano posti di lavoro e pagano le tasse, il che finanzia servizi e investimenti. Massimizzare il ruolo del settore privato nello sviluppo economico rappresenta una sfida. Spesso le imprese si attivano in ambienti in cui lo stato di diritto non viene applicato e i servizi infrastrutturali sono scadenti. E c'è l'atteggiamento "Non mi interessa".

Possono esserci anche incertezza del mercato, scarsa capacità degli sponsor e forniture limitate. Queste sfide complesse richiedono soluzioni creative. Come imprenditore, è facile sentirsi sopraffatti da ciascuno degli scenari sopra menzionati. Anche se può sembrare impossibile, la pianificazione può aiutare a superare qualsiasi ostacolo.

Purtroppo, questo motore di crescita ha avuto un impatto negativo sui sistemi ecologici che supportano la vita. L'Italia è il quarto maggiore emettitore di anidride carbonica, dopo Germania, Regno Unito e Polonia. La buona notizia è che c'è un'ondata crescente di aziende che agiscono in modo opposto a queste organizzazioni.

Il settore privato sta lentamente ma inesorabilmente diventando un partner strategico dominante nella visione di un più ampio sviluppo sostenibile. Capacità innovative, risorse umane, know-how e input tecnologici danno un contributo importante. È fondamentale che il settore privato continui a fare nuovi investimenti e reindirizzare quelli attuali verso progetti sostenibili, sfruttare le competenze tecniche e sbloccare mentalità che guidano comportamenti desiderabili.

Alcuni Esempi di Pratiche di Business Sostenibili

Nel contesto attuale, c'è una singolare opportunità di costruire ponti. Le aziende possono attuare diverse azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile. Attraverso i loro investimenti, le operazioni e le attività principali, le imprese hanno un impatto e un'influenza sullo sviluppo economico che viene condotto senza l'esaurimento delle risorse naturali. Spetta ai leader orientare la missione, la visione, i valori e la cultura dell’impresa nella giusta direzione.

Una delle tante aziende con un focus sulla sostenibilità è Dalla Terra, che rappresenta le aziende vinicole con un focus sull'agricoltura sostenibile. L'obiettivo è ridurre al minimo l'impronta ambientale e sociale dell'agricoltura. Un altro esempio valido è il Gruppo Acea, che dal 1909 è legato al futuro. Nelle zone a basso reddito di Roma, le scuole elementari e secondarie creano soluzioni per lo sviluppo sostenibile.

Non dimentichiamoci di Edison, la compagnia energetica più longeva d'Europa. Negli ultimi due anni, l'approccio dell'impresa si è evoluto verso il valore condiviso e il coinvolgimento degli azionisti. Edison, in collaborazione con l'Area Protetta di Acitrezza “Isole Ciclopi” e l'Università degli studi di Catania, ha realizzato BioVega per lo studio della biodiversità.

Il Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility in Italia, mette a disposizione soluzioni sostenibili per il degasaggio e la cattura del biogas dal trattamento dei rifiuti. Il Gruppo svolge diverse attività, sia interne che esterne, che coinvolgono le attività e gli stili di vita dei clienti. Il biogas può essere etichettato come avanzato perché deriva da materiali di scarto e non da colture energetiche dedicate.

Queste organizzazioni possono essere citate come esempi di buone pratiche in termini di decarbonizzazione. Sono riuscite ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità.

Gli Sforzi dell'italia, nel Campo della Sostenibilità Ambientale

L'Italia, una delle principali economie dell'UE, è dedita alla sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alle fonti di energia rinnovabile. Il governo di Mario Draghi si sta guadagnando elogi da parte della comunità imprenditoriale per i suoi progressi negli investimenti nella sostenibilità, per non parlare della ripresa post-covid. Pertanto, la competitività va di pari passo con una maggiore sostenibilità. Possiamo trovare buoni esempi di cambiamenti di paradigma, che aggiungono legittimità al sistema economico.

Uno dei punti di forza dell'Italia è il riciclo dei rifiuti speciali, che richiede un trattamento e una gestione speciale. Circa il 91,7% dei rifiuti speciali è costituito da materiali non pericolosi. In Italia, i compattatori di rifiuti stanno diventando sempre più diffusi in vari settori, come quello delle costruzioni e delle demolizioni. L'impatto che i rifiuti speciali possono avere sull'ambiente è ridotto dall'adozione di nuove tecnologie.

Non a caso, l'Italia è al terzo posto in Europa per consumo di energia rinnovabile. Ha il più alto livello di penetrazione dell'energia fotovoltaica al mondo. Oltre alla tecnologia solare fotovoltaica standard, il paese fa affidamento sull'energia solare concentrata. Gli specchi sono usati per riflettere, concentrare e focalizzare la luce solare in un certo punto. Le regioni meridionali, come la Sicilia e la Sardegna, offrono condizioni adatte a questa tecnologia. La produzione di energia in loco è importante per rendere l'energia neutra e persino positiva.

Riflessioni Finali

Nella lotta al cambiamento climatico, il ruolo delle imprese è fondamentale per mobilitare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. L'Italia è giustamente leader della sostenibilità ambientale e sociale. Leadership e strategia creano valore quando vengono eseguite in modo efficace. La maggior parte delle aziende italiane ha leader con forti capacità operative. Hanno il know-how, l'esperienza e la fiducia che servono per affrontare le sfide della sostenibilità.

Le aziende dovrebbero considerare qualcosa di più dei semplici profitti. Dovrebbero tenere conto del loro impatto sull'ambiente e sulla società. Le nuove regole di due diligence garantiranno che tutte le aziende si assumano la responsabilità dei danni. Le vittime potranno intraprendere un'azione legale. Fino ad allora, dovrebbero segnalare se un'organizzazione non rispetta la due diligence.