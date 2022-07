Paolo Giannone, 40 anni vissuti tra gli orologi di lusso con la passione per la Boxe

Paolo Giannone è specializzato nella rivendita di orologi di lusso da oltre

40 anni ed è titolare di una dei più rinomati negozi di Sanremo. Nel 1993

apre il primo negozio di orologi di occasione a Marsiglia per approdare nel

1996 a Sanremo.

Le sue attività si sono sempre svolte con negozi in via Matteotti, che è il

salotto di Sanremo, il vero luogo dello shopping nella Città dei Fiori.



Paolo Giannone è noto per la sua estrema serietà, anche nei momenti più

difficili in cui gli è stata riconosciuta la grande professionalità

acquisita negli anni di attività.



Paolo Giannone è oggi un grande esperto di orologi, soprattutto di lusso e

quelli intesi come beni di investimento.



A fianco del suo mestiere una grande passione che coltiva con spirito

sociale cioè la boxe. Proprio alla Sanremo Boxe dedica il suo tempo libero,

profonde energie utili per la crescita dei giovani ed il mantenimento della

accademia matuziana che vanta una lunga storia. Numerose sono gli incontri

anche internazionali organizzati sul ring sanremese. Paolo Giannone con

discrezione e stile affianca i maestri, sostiene gli atleti, incoraggia i

giovanissimi.