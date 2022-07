Se abbiamo il sospetto, purtroppo, che qualcuno stia infilandoci in una situazione che non desideriamo, magari cercando di prevedere i nostri comportamenti o scoprire quello che facciamo, possiamo richiedere ad un investigatore privato un’indagine a tappeto rispetto a questo, dove farà anche una ricerca microspie. Purtroppo, dal momento che adesso questo tipo di oggetti tecnologici è disponibile un po’ per tutti, non è così difficile che qualcuno abbia in mente di fare una sorta di spionaggio fai da te alle nostre spalle, per non pensare a tutte quelle persone che invece hanno proprio degli interessi economici, ad esempio sul lavoro, che le spinge a spiarci per poi effettivamente danneggiarci attraverso opere di concorrenza sleale. Le microspie possono essere messe un po’ dappertutto, spesso vengono utilizzate all’interno delle automobili. Immaginate di andare a parcheggiare per andare al supermercato a fare qualunque altra cosa, anche fuori dal lavoro per otto ore e come sia facile per qualcuno di un minimo esperto potermi infilare una microspia nella macchina. Purtroppo una microspia è in grado di registrare praticamente tutto quello che facciamo, soprattutto quello che diciamo e con chi. Per chi non conosce le microspie potrebbe non essere facile individuarne una, potrebbe magari essere tantissimo tempo che è inserita all’interno di un ambiente che frequentiamo.

Dunque potrebbe anche succedere, infatti, che ci rendiamo conto che qualcuno sta sempre delle cose che ci riguardano e non riusciamo a capire come faccia a saperle. Questo potrebbe destare un sospetto che ci spinge a contattare un investigatore privato per saperne di più.

Come funziona la bonifica da microspie

Andando a spiegare il nostro problema dell’investigatore privato, potremmo richiedere il suo intervento che sarà volto a fare una bonifica rispetto a determinati ambienti che potrebbero essere invasi da microspie.

Un altro elemento che è facile andare ad inserire una macchina è un localizzatore GPS. I costi di questo tipo di interventi non sono particolarmente onerosi, sono veramente alla portata di tutti. Mentre le tempistiche di realizzazione dell’intervento potrebbero essere anche piuttosto lunghe, quindi è importante mantenere un contatto con l’investigatore privato perché magari uno degli ambienti da bonificare è un ambiente condiviso con la persona che sospettiamo possa spiarci. Le cimici potrebbero essere inserite in un elemento come potrebbe essere il cruscotto o il paraurti, per cui ci vuole il tempo necessario per smontare questi elementi per eliminare le microspie che di solito vengono individuate grazie ad un rilevatore. Si possono richiedere anche diversi sopralluoghi, potendo contare sempre sulla professionalità di un investigatore privato il quale, operando per conto nostro, cercherà in tutti modi di svolgere il suo lavoro al meglio, chiaramente non facendosi scoprire. Infatti, il più grande talento di investigatore privato è rimanere nell’animato, il suo talento deriva proprio dal fatto che non è riconoscibile dalle altre persone e dunque è al di sopra di ogni sospetto se, ad esempio, viene avvistato nei luoghi dove deve fare questa bonifica ambientale.

È importante togliersi questo tipo di dubbio anche solo per andare per esclusione ed eliminare sospetti.