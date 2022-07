Siti Scommesse non AAMS: i migliori in circolazione

I siti per scommesse non AAMS, al giorno d'oggi, ospitano tantissimi giocatori, soprattutto italiani. Gli sport presenti, i bonus offerti e le quote diversificate ed elevate rappresentano sicuramente i punti di forza dei siti per scommesse non in possesso della licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Migliori siti scommesse non AAMS

Nei prossimi paragrafi, verranno descritti i migliori siti scommesse non AAMS, con le loro principali caratteristiche.

Silverplay Casino

SilverPlay si è inserito nel panorama delle scommesse non AAMS a partire dall'anno 2021; lo stesso, è un bookmaker ospitante tantissimi eventi sportivi. Le quote di Silverplay sono competitive ed estremamente convenienti per gli amanti delle scommesse. La licenza di Silverplay Casino è stata rilasciata dalla eGaming Authority del Curacao.

Divas Luck

Decine di discipline sulle quali scommettere e quote vantaggiose: sono queste le parole più idonee alla descrizione del sito per scommesse non AAMS DivasLuck. Chi si iscrive per la prima volta a quest'ultimo può usufruire del bonus di benvenuto da 1200 euro nonché di un efficiente servizio di assistenza clienti per chiarire ogni dubbio si abbia sul funzionamento del sito.

Casinozer

Il bookmaker in questione è stato lanciato recentemente in Europa nonostante possa vantare, nel resto del mondo, un'esperienza più che ventennale nel settore delle scommesse. Con bonus vantaggiosi, un palinsesto molto fornito di eventi sportivi e quote elevate rispetto alle altre, Casniozer si inserisce a pieno titolo in questa classifica.

Wazamba

Wazamba è un bookmaker straniero molto vantaggioso; per iniziare, non vi è un limite di puntata e, per gli amanti dello sport il palinsesto sportivo presente non può che soddisfare le aspettative di tutti i giocatori. Fra le competizioni sportive presenti, vi sono quelle classiche, come il calcio e quelle più esclusive.

Rabona

Rabona, è un bookmaker straniero conosciuto per la grafica rivoluzionaria di cui gode nonché per le promozioni offerte ai propri clinti e le competizioni sportive inedite che ospita sul proprio sito web. Chi accede a Rabona, può contare su 700 mercati diversi come, per esempio, le scommesse combo.

4Kasino

Anche 4Kasino si inserisce, a pieno titolo, nella lista dei migliori siti per scommesse non AAMS esistenti; di fatto, nonostante lo stesso sia disponibile solo in lingua inglese, in poco tempo è diventato un vero e proprio riferimento anche per i giocatori italiani amanti delle competizioni sportive.

ZodiacBet

Gli eventi sportivi ospitati dal sito per scommesse non AAMS, ZodiacBet, sono tantissimi; scommettere su questo bookmaker straniero è facilissimo: ti basterà accedere al tuo account personale, selezionare la competizione sportiva di tuo interesse e la quota che preferisci. Interessante è l'opzione delle scommesse pre-match. Mediante i bonus iniziali, i giocatori possono aspirare a vincite davvero alte.

SlotsDreamer Casino

Gli amanti delle scommesse sportive che aprono il loro conto online su SlotsDreamer Casino, hanno a disposizione tantissime competizioni sportive sulle quali poter puntare. Per ogni evento, il giocatore può consultare le quote che più gli interessano e usufruire anche dei bonus che il sito non AAMS mette a disposizione.

JackMillion

Con un bonus del 100% al momento dell'apertura dell'account personale, JackMillion entra a far parte della classifica dei migliori siti per scommesse non AAMS esistenti. La licenza di cui dispone JackMillion, è stata rilasciata dal Governo del Curacao ed è valida in Europa nel pieno rispetto della normativa prevista dal settore del gambling.

Mr. SlotsClub

Le discipline sportive inserite nel palinsesto di Mr. SlotsClub sono decine; tale offerta ha sicuramente contribuito ad attirare gli amanti delle scommesse, anche in Italia. Il bookmaker in questione, specializzato nelle scommesse sportive, mette a disposizione dei nuovi clienti un ottimo bonus di benvenuto.

Come valutiamo i migliori siti per scommesse non AAMS?

Dalla lettura dei paragrafi precedenti, avrai sicuramente avuto modo di comprendere alcuni dei criteri che utilizziamo per valutare i migliori siti per scommesse non AAMS. Di seguito, per completezza, descriveremo questi ultimi, uno per uno.

· Accessibilità del sito web: l'accessibilità è uno dei primi criteri presi in considerazione per la valutazione dei siti non AAMS; si tratta di un criterio estremamente importante dal momento che i siti devono poter essere facilmente navigabili non solo dagli esperti e veterani del settore ma anche da chi si avvicina al mondo delle scommesse per la prima volta;

· Bonus di benvenuto e promozioni: criterio importantissimo per la valutazione dei siti per scommesse non AAMS è quello relativo alle promozioni previste dal bookmaker in questione. Di fatto, i giocatori prima di compiere la propria scelta d'iscrizione su un sito piuttosto che un altro, sono soliti visualizzare le offerte del bookmaker. I bonus di benvenuto, solitamente, sono con o senza deposito e fra le altre offerte vi sono quelle giornaliere, settimanali e mensili nonchè quelle previste per le "occasioni speciali" come il compleanno, per esempio;

· Servizio di assistenza clienti: anche l'efficienza del servizio di assistenza clienti è uno dei criteri che prendiamo in considerazione nella valutazione dei siti per scommesse non AAMS. In generale, i bookmaker stranieri si contraddistinguono per essere particolarmente efficienti sotto questo punto di vista ma, fra tutti, ve ne sono alcuni che ancor di più meritano di essere menzionati. Il servizio, comunque, è solitamente garantito 24/24h e 7/7 tramite live chat;

· metodi di pagamento consentiti: i migliori casino non AAMS sono quelli che danno la possibilità, ai propri clienti, di scegliere tra tantissimi metodi di pagamento in modo che, ognuno, possa selezionare quello che ritiene più sicuro e che soddisfi le proprie esigenze di gioco (tempi di prelievo e costi di commissione sono due degli elementi che intervengono nella decisione del metodo di pagamento da utilizzare)

Le promozioni dei siti per scommesse non AAMS

Come abbiamo già anticipato in precedenza, i siti per scommesse non AAMS, si contraddistinguono da quelli AAMS in virtù delle promozioni vantaggiose che mettono a disposizione dei propri clienti, a prescindere che gli stessi siano dei nuovi arrivati o dei veterani.

Per iniziare, ci teniamo a citare il cosiddetto "bonus di benvenuto". Si tratta di una promozione che tutti i bookmaker inseriscono fra quelle previste in favore dei nuovi clienti. In alcuni casi, lo stesso si attiva in automatico quando viene effettuato il primo deposito (il cui valore cambia da bookmaker a bookmaker); in altri, invece, è garantito anche senza deposito e dev'essere inserito il corrispettivo codice.

Fra le altre promozioni vi sono: quelle giornaliere, quelle settimanali ed anche quelle mensili. Una particolare menzione spetta alle promozioni previste per le "occasioni speciali" come, per esempio, il compleanno o Natale, Capodanno ed altre festività.

Certamente, vista la selezione di bonus e promozioni disponibili, i siti per scommesse non AAMS hanno saputo come attirare l'attenzione dei clienti di tutto il mondo; come più volte abbiamo già ribadito, anche i giocatori italiani stanno scegliendo sempre più di aprire il loro conto online sui bookmaker piuttosto che nei siti per scommesse con licenza ADM.

Metodi di pagamento dei siti per scommesse non AAMS

I siti per scommesse non AAMS, ammettono tantissimi metodi di pagamento. Ogni giocatore può quindi scegliere quello che più soddisfa le tue esigenze e, soprattutto, che reputa sicuro.

Nonostante tutte le transazioni vengano tracciate e documentate nella sezione del proprio conto online, alcuni giocatori potrebbero esser titubanti ad adottare dei metodi di pagamento fino a quel momento non utilizzati. Ecco perché i siti non AAMS hanno inserito anche i circuiti VISA e MASTERCARD.

Solo in alcuni casi, è consentito il pagamento del primo deposito e delle successive transazioni mediante il circuito PAYPAL.

Una interessante novità è data dal fatto che i bookmaker oggetto di questo articolo, offrono la possibilità di effettuare i pagamenti mediante criptovalute. Benché non tutti i giocatori o gli amanti delle scommesse in generale utilizzino queste ultime, è bene che le stesse siano inserite quali metodo di pagamento dal momento che, le monete digitali sono sempre più diffuse.

A seconda del metodo di pagamento selezionato, è possibile che vi siano costi delle transazioni differenti nonché tempistiche diverse per il deposito ma soprattutto per i prelievi delle eventuali vincite. Generalmente il deposito è immediato; per il prelievo occorrono circa 2-4 giorni lavorativi.

Sports nei siti per scommesse non AAMS

Il palinsesto sportivo offerto dai siti per scommesse stranieri, difficilmente può essere paragonato a quelli in possesso della cosiddetta licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Di fatto, i bookmakers stranieri offrono ai propri clienti la possibilità di scommettere sugli eventi sportivi classici come per esempio il calcio o il basket ma anche su quelli inediti come:

· snooker;

· Gaelic Hurling;

· salto con gli sci;

· freccette;

· eSports.

Un particolare accenno dev'essere fatto alla categoria delle competizioni virtuali ovvero i cosiddetti "eSports", prima menzionati. Si tratta di competizioni sportive direttamente progettate dal pc (corsa dei cani o dei cavalli, per esempio) che, permettono ai giocatori di scommettere a qualsiasi ora della giornata dal momento che, sono disponibili h24.

Nonostante anche i siti per scommesse AAMS ultimamente stiano cercando di star al passo delle novità introdotte dai bookmakers stranieri, effettivamente l'offerta di questi ultimi è ancor adesso irraggiungibile.

Inoltre, è importante ricordare che nella categoria degli eventi live, gli scommettitori hanno sempre a disposizione decine di competizioni sportive e, anche la possibilità di visualizzare la diretta streaming degli stessi.

Per chi fosse interessato a delle competizioni in particolare, mediante il filtro o la barra di ricerca, può selezionare quel che più gli interessa senza dover scorrere l'intera categoria.

Vantaggi dei siti per scommesse non AAMS

I siti per scommesse non AAMS, sono in generale estremamente vantaggiosi. Dalla lettura fatta sin qui, sicuramente avrai avuto modo di comprendere le motivazioni sottostanti a tale affermazione. Fra i vantaggi che sicuramente i bookmakers stranieri portano con sé troviamo:

· i bonus e le offerte estremamente vantaggiose;

· un'ottima accessibilità del sito web;

· un servizio di assistenza clienti celere ed efficiente: servizio di live chat disponibile h24 e 7/7;

· la procedura di iscrizione è facile e veloce, non richiede tantissimi passaggi;

· le procedure di prelievo e deposito sono altrettanto semplici e veloci.

Svantaggi dei siti per scommesse non AAMS

Per completezza, abbiamo deciso di riportare all'interno di questo articolo interamente dedicato ai siti per scommesse non AAMS anche i possibili svantaggi che un giocatore potrebbe trarre dall'iscrizione ad un bookmaker straniero.

Il primo che intendiamo menzionarti sta nell'impossibilità, talvolta, di usufruire del servizio di assistenza clienti in lingua italiana. Delle volte, infatti, gli operatori offrono il supporto tramite live chat ed anche telefonico solo ed esclusivamente in lingua inglese dal momento che, questi siti offrono i propri servizi a giocatori di tutto il mondo.

Il secondo svantaggio sta nel fatto che, difficilmente, i siti non AAMS prevedono quale metodo di pagamento il circuito PAYPAL.

Licenza dei siti per scommesse non AAMS

I siti per scommesse non AAMS, cosi come dice lo stesso nome non sono in possesso della licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi, invece, posseggono una concessione rilasciata dalle autorità straniere dello Stato di Malta o del Curacao (eGaming Authority), per esempio.

A prescindere dalla tipologia di licenza di cui godono, i siti per scommesse non AAMS sono accessibili anche dall'Italia e, i giocatori italiani, possono scegliere di aprire il loro conto sugli stessi ed iniziare immediatamente a scommettere.

Le autorità straniere, prima di rilasciare la licenza effettuano rigidi controlli e verifiche al fine di controllare che i siti per scommesse rispettino tutti i requisiti necessari.

Conclusioni

Con la lettura di questa guida interamente dedicata ai siti per scommesse non AAMS, avrai sicuramente avuto modo di conoscere più informazioni possibili sui bookmaker stranieri tanto in voga al giorno d'oggi.

Proprio in virtù delle caratteristiche di questi ultimi, sono tantissimi i giocatori in tutto il mondo e, soprattutto quegli italiani, ad iscriversi nei siti per scommesse non AAMS; bonus di benvenuto, promozioni e quote vantaggiose, decine di sports sulle quali scommettere sono sicuramente i punti di forza dei bookmaker stranieri.

FAQ

I siti per scommesse non AAMS sono sicuri?

Tutti i siti in possesso della licenza ad operare nel settore del gambling rilasciata da Autorità competenti, sono sicuri. Prima di ottenere la concessione, i bookmakers vengono sottoposti a rigide verifiche e specifici controlli affinché possa essere veramente accertato il rispetto di tutti i requisiti previsti sul fronte legislativo.

I siti per scommesse non AAMS sono legali?

Nel panorama italiano, i siti per scommesse non AAMS non sono legali dal momento che non posseggono la licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tuttavia, i giocatori italiani possono in ogni momento decidere di iscriversi ed accedervi liberamente.

Quali sono i migliori siti per scommesse non AAMS?

Fra i migliori siti per scommesse non AAMS, vi sono: Silverplay Casino, Divas Luck, Casinozer, Wazamba, Rabona, 4Kasino, ZodiacBet, SlotsDreamer Casino, JackMillion, Mr. SlotsClub.

Questi appena elencati sono i migliori bookmakers stranieri in virtù dei bonus concessi, dell'accessibilità del sito web nonché del servizio clienti e dei metodi di pagamento accettati.