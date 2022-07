A Mondovì ultima serata per il Festival Piazza di Circo

Si conclude nella serata di oggi, domenica 17 luglio, il calendario del Festival Piazza di Circo a Mondovì. Due gli spettacoli in programma: il 'Giro della Piazza' (20.30 allo chapiteau TnF di piazza della Repubblica) e 'Inner Fire' (alle 22 in piazza Maggiore).



Giro della Piazza

Una poetica fondata sull’amicizia, sulla non-violenza, sull’integrazione e sulla solidarietà. E’ quella promossa da Madame Rebiné, una compagnia nata nel 2011 a Toulouse (Francia) maturando un progetto iniziato a Torino nel 2007, presso la scuola Flic, dall’incontro di tre artisti dalle poliedriche competenze che tutt’ora compongono questo trio comico di forte impatto.



La compagnia si è successivamente formata e consolidata attraverso anni di studio professionale presso rinomate scuole europee.La sua missione è quella di vivere lo spettacolo come mezzo per sublimare le insicurezze, andare oltre le sovrastrutture psicologiche che ci allontanano l’uno dall’altro e riscoprire, nella risata e nella disinibizione, l’empatia verso gli esseri umani e verso la vita in generale. Giro della Piazza nasce dal desiderio di celebrare il ciclismo fatto di resistenza fisica e coinvolgimento del pubblico.



Durata, 50 minuti. Ingresso, 3 euro.



Inner Fire

Forse è la disciplina che più rientra nell’immaginario comune di chi assiste ad uno spettacolo circense, sicuramente è una delle più suggestive: l’arte di manovrare il fuoco. La Compagnia Ingniferi (parte del Collettivo Teatro nelle Foglie) ripropone sul palco la figura del mangiafuoco e le sue antiche suggestioni, reinterpretandole in chiave modernissima.



Lucia Vendlova è Igniferi, un personaggio immaginario, una potente figura femminile dal carattere ancestrale. Di lei parlano i racconti nel buio attorno ai falò: una donna misteriosa pronta a combattere per proteggere il mondo dall’oscurità. Per farlo si relazione con le fiamme libere, danza e parla con loro. Durante lo spettacolo Inner Fire gli spettatori potranno ammirare le evoluzioni e l’abilità dell’artista.



Durata, 45 minuti. Ingresso, 3 euro.