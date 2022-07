Monterosso Grana: torna la festa patronale di San Giacomo

Si celebrerà a Monterosso Grana la tradizionale festa patronale dedicata a San Giacomo.



Un programma ricco di manifestazione dedicate ai grandi e ai piccoli fatto di spettacoli e sport, di street food, luna park e intrattenimento in cui prima di tutto spicca la processione, in cui il patrono di Monterosso sarà portato per le strade del paese.



I festeggiamenti si apriranno venerdì 22 luglio con l’inaugurazione della nuova illuminazione del campanile della chiesa parrocchiale, per la quale sono stati raccolti i fondi con la vendita dei calendari 2022 attraverso il concorso fotografico “La sedia e La Neve”. Con il ricavato sono stati effettuati i lavori che “verranno alla luce” durante la serata inaugurale della festa di San Giacomo. Padrino di eccezione sarà Padre Filip, al secolo Filippo Bessone, con lo spettacolo di cabaret piemontese “L’ora Canonica” che avrà luogo dopo la “cena sotto le stelle”, lungo la centrale Via Marconi.



Sabato 23 sarà la volta della gara di bocce nel pomeriggio presso l’area del campo, mentre alla sera andranno in scena le danze occitane con Daniela Mandrile.



Domenica 24 dopo la Santa Messa alle ore 10.00 si svolgerà la processione accompagnata dalla Banda musicale di Bernezzo. A seguire l’agriCucaracha offrirà ai partecipanti l’aperitivo sulla piazzetta della chiesa, mentre dalle 14.00 sarà inaugurata la mostra del pittore Luciano Seddaiu.



Il pomeriggio sarà dedicato ai giochi popolari.



Sul lungo Grana, durante tutta la domenica si potranno trovare sapori, profumi, bancarelle di prodotti tipici, artigianato e opere dell'ingegno. Gran finale lunedì con bocce e Polentata a cura della cooperativa agricola La Poiana.



“È importante tornare alla normalità – commenta il neoeletto sindaco di Monterosso Grana, Stefano Isaia – dopo due anni di distanziamenti e separazioni, tornare a vedersi e a festeggiare sembra un miracolo. Nello stesso modo è fondamentale rispettare le antiche tradizioni. Un caloroso invito alla partecipazione!”