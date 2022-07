Savigliano: al Museo Ferroviario il "Duo Valeri-Favero"

Al via la rassegna “My train comin' Bluesfest” dal 21 al 29 luglio a Savigliano presso il Museo Ferroviario Piemontese. Giovedì 21 luglio alle ore 21,15 sul palco il “Duo Valeri – Favero” con Andrea Valeri e Lorenzo Favero alla chitarra.



Un concerto unico dedicato al mondo della chitarra Fingerstyle: Andrea Valeri e Lorenzo Favero, due eccellenze della chitarra Fingerstyle italiana e internazionale, ci propongono un viaggio musicale entusiasmante, che spazia dalle composizioni originali tratte dai loro album ad arrangiamenti di grande effetto di brani tratti dal repertorio Pop/Rock e Jazz internazionale. Grazie alla tecnica Fingerstyle la chitarra viene suonata utilizzando tutte le sue potenzialità espressive e orchestrali.



Venerdì 22 luglio alle ore 21,15 tocca ad Henry's Blues Duo con Max Pierini alla chitarra ed Enrico Penati all'armonica per “BLUES & ROOTS”.



“HENRY’S BLUES DUO” interpreta un sound che va dalle origini del blues al gospel. Quello che fa rivivere sul palco, grazie ad un chitarrista dallo stile molto personale e un armonicista che tradisce l’ascolto dei grandi bluesmen quali Little Walter, Walter Horton, Junior Wells, è una musica antica, diretta, ruvida, essenziale e non di rado misteriosa. È un raccontare storie autentiche, è la radice di tanta musica moderna e quando la voce tace è l'armonica a parlare.



Giovedì 28 luglio alle ore 21,15, filone “Suoni della tradizione” con la band Kaleidotrio. Tito Ciccarese al flauto e Raffaele Bertolini al clarinetto basso; alla fisarmonica, Gianni Fassetta.



Il trio ha partecipato ad importanti festival in Italia ed all’estero, esibendosi anche a fianco di concertisti di chiara fama. Particolare attenzione è rivolta al repertorio contemporaneo e popolare: le molteplici esperienze, singole e in gruppo, rendono i tre musicisti più che mai eclettici ed in grado di affrontare con versatilità brani moderni secondo uno spirito di appassionato sperimentalismo, pienamente condiviso. Il trio ha anche allacciato rapporti di collaborazione con alcuni compositori emergenti, che hanno dedicato a loro brani eseguiti in prima assoluta.



Venerdì 29 luglio alle ore 21,15 ultimo appuntamento con il Quba-Libre Trio. Simonetta Baudino alla ghironda, organetto diatonico, cornamusa, Michela Giordano a canto e percussioni e Giuseppe Quattromini a chitarra, fisarmonica, flauto dolce, voce narrante.



QuBa Libre è un duo acustico di musica occitana costituito dai polistrumentisti Simonetta Baudino (ghironda, organetto diatonico, cornamusa) e Giuseppe Quattromini (fisarmonica, chitarra, flauto dolce, armonica a bocca).



Le sillabe iniziali dei due cognomi formano QuBa e QuBa non poteva che essere Libre (in occitano libre significa libero, in questo caso libero di interpretare e reinventare la tradizione a modo proprio). Il repertorio è un viaggio in musica, con il canto di Michela Giordano, che attraversa la regione occitana e comprende melodie della tradizione e brani di nuova composizione. Dalle vallate alpine del Piemonte si arriva fino ai Pirenei e all’Oceano Atlantico attraversando tutta l’Occitania francese con diverse musiche da ballo: corrente, mazurke francesi, scottish, rigodon, danze basche, bourrees a due e tre tempi, circoli, chapelloise e molto altro ancora.



INGRESSO 10€ con degustazione BIRRA O VINO OMAGGIO.