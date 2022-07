Crisi di governo, Italia Viva continua con la raccolta firme: "Non possiamo permettercelo"

Prosegue la campagna di raccolta firme promossa da Italia Viva per chiedere a Mario Draghi di continuare a guidare l'Italia in questa fase sociale, politica ed economica difficilissima. Marta Giovanini ha firmato l'appello anche cone sindaco e vicepresidente del consiglio di Anci. Insieme a lei Framcesco Hellmann, coordinatore della provincia di Cuneo, ha sostenuto l'appello nella granda. Entrambi invitano tutte le cittadine e cittadini a firmare la petizione per convincere Mario Draghi a continuare a rimanere a Palazzo Chigi.



“È un momento fondamentale per la storia della nostra Repubblica e non possiamo permetterci una crisi di governo in questo momento - sostengono Marta Giovannini e Francesco Hellmann - Siamo orgogliosi di avere contribuito come partito a sostituire Giuseppe Conte , che ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza, con Mario Draghi. Ora è il momento che tutte le persone di buon senso si mobilitino contro questa crisi di governo che rischia di precipitare l’Italia nel baratro: un disastro per tutti ad iniziare dai cittadini”.



Di seguito il link per firmare la petizione: https://www.italiaviva.it/petizione_draghi_resti_a_palazzo_chigi