A Limone Piemonte la quinta edizione del premio internazionale alla buona volontà

Il “Premio Internazionale alla Buona Volontà” edizione 2022, è appena terminato con una grande serata dove sono stati premiati i nomi che si sono distinti sul territorio, con la presenza di ospiti di rilevanza internazionale.



La manifestazione svoltasi a Limone Piemonte è stata presentata dalla violinista Vera Anfossi e dal giornalista saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto che hanno introdotto Dino Rossetti, che da padrone di casa, dopo un accorato saluto ai premiati ed al numeroso pubblico, che ha raggiunto la rinomata località alpina, per conoscere in prima persona i celebri personaggi premiati, ha lasciato la parola a Beppe Ghisolfi che ha tenuto un discorso di ben venuto ai presenti, dando risalto all’importanza del capitale umano e cosa esso rappresenti per l’importanza economica e sociale per il territorio.



Ghisolfi aggiunge che l’arte e la cultura sono il volano dello sviluppo delle civiltà, grazie alle quali l’imprenditoria e la finanza trovano la strada.



Il nutrito elenco di premiati suddiviso per categorie di attività, sintetizza quanto affermato dalla giuria del premio attraverso la voce dal presidente di giuria Ghisolfi:



Per il sociale: Tiziana Nasi e Ming Chen e Tiziana Stefanelli

Per la cultura: Vera Anfossi

Per la medicina: Giuseppe Guerra

Per l’arte: Cinzia Bernardi, Daniele Cazzola, Franco Blandino, Ivana Mulatero

Per le forze dell’ordine: Generale Massimo Panizzi, Filippo Parlagreco

Per il giornalismo: Gabriella Giordano

Per teatro e cinema: Annalisa Arbolino e Giorgio Molteni

Per la comunicazione radiofonica: Mariella Carda e Maurizio di Maggio

Per la fotografia Marco Piemonte

Per la moda: Regina Schrecker

Pr la letteratura: Ferrante de Benedictis, Marita Rosa

Per l’enologia: Monica Rossetti

Per l’imprenditoria: Giuseppe Bernocco, Vincenzo Rosso.



Dino Rossetti, felice della riuscita manifestazione ringrazia l’amministrazione comunale di Limone, i prestigiosi sponsor e tutte le testate giornalistiche che hanno dato eco alla manifestazione, ma soprattutto il nutrito staff di collaboratori che dai prossimi giorni a venire saranno nuovamente impegnati ad individuare ed osservare i nuovi nomi da premiare per l’anno a venire. Vi aspettiamo per l’edizione 2023.