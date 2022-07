Racconigi, prosegue la rassegna "Cuneiforme" di Progetto Cantoregi

In un mondo che ci chiama sempre più a non abbandonare la guardia ed essere vigili sul rispetto e l’affermazione dei diritti umani e civili, Progetto Cantoregi ha deciso di dedicare la sua terza edizione al tema D(i)ritti.



Vogliamo guardarci intorno, nel nostro Paese e oltre confine, per puntare il riflettore sui quei diritti umani e civili che ancora vengono violati e per capire come invece affermarli, come lottare e rimanere diriti e fermi sui principi di solidarietà, umanità, cura e rispetto, affinché le conquiste dei diritti non si rivelino fragili e di carta e per ragionare su come fare emergere la consapevolezza e come limitare le loro violazioni. Diritto alla vita in primis, diritto alla libertà di espressione, diritto alla casa e alla libertà di movimento, diritto alla salute, diritto a una vita dignitosa e felice, diritto al lavoro, diritti legati alla parità di genere, ecc.



La scelta di questo tema ci viene anche dall’urgenza di fare nostre e rendere concrete, per quanto ci è possibile, le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel suo discorso di insediamento, ha sottolineato la necessità di mettere al centro la dignità della persona, dignità che deve presupporre il rispetto dei diritti dell’uomo e della donna, del bambino, dell’adulto e dell’anziano, del vicino e dello straniero:«La dignità dunque come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile»



Numerosi saranno quindi gli spunti di riflessione che attraverso incontri, lezioni magistrali, spettacoli teatrali e proiezioni di film avranno come centro i diritti dell’uomo.



CuneiForme è una iniziativa di Progetto Cantoregi, realizzata in collaborazione con Le Terre dei Savoia.



Di seguito il programma dei prossimi appuntamenti:



9 settembre, ore 21 – Som, Racconigi (via Costa 23)

Lectio magistralis con Donatella Di Cesare su Diritti e democrazia

Donatella Di Cesare insegna Filosofia teoretica alla Sapienza di Roma. È tra le voci filosofiche più presenti nel dibattito pubblico, sia accademico sia mediatico. I suoi libri sono tradotti e discussi all'estero. Tra i libri: Terrore e modernità (Einaudi 2017); Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione (Bollati Boringhieri 2017); Marrani. L'altro dell'altro (Einaudi 2018); Sulla vocazione politica della filosofia (Bollati Boringhieri 2019); Il tempo della rivolta (Bollati Boringhieri 2021); Il complotto al potere (Einaudi 2021); Utopia del comprendere. Da Babele ad Auschwitz (Bollati Boringhieri 2021); Se Auschwitz è nulla (Bollati Boringhieri 2022).



23 settembre, ore 21 – Soms, Racconigi (via Costa 23)

Incontro con l’autore Paolo Milone sul libro "L’arte di legare le persone" (Einaudi), assieme a Mara Barcella. Quante volte parliamo dei medici come di eroi, martiri, vittime. In verità, fuor di retorica, uomini e donne esposti al male. Appassionati e fragili, fallibili, mortali. Paolo Milone ha lavorato per quarant’anni in Psichiatria d’urgenza, e ci racconta esattamente questo. Nudo e pungente. Con una musica tutta sua ci catapulta dentro il Reparto 77, dove il mistero della malattia mentale convive con la quotidianità umanissima di chi, a fine turno, deve togliersi il camice e ricordarsi di comprare il latte. Paolo Milone, psichiatra, è nato a Genova nel 1954. Ha lavorato in un Centro Salute Mentale e poi in un reparto ospedaliero di Psichiatria d'urgenza.