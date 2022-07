Dall’Associazione Comuni del Moscato cordoglio per la scomparsa di Giovanni Bosco

L’Associazione Comuni del Moscato partecipa al lutto per la scomparsa di Giovanni Bosco, mancato ieri a 75 anni , ed esprime il cordoglio di tutte le Amministrazioni rivolgendo le condoglianze ai suoi familiari.

"Vero protagonista della storia più recente del comparto del nostro Moscato, Bosco è sempre stato un ispiratore, un combattente, un organizzatore e un difensore della cultura e dell’economia di queste colline – lo si ricorda in una nota diffusa dall'organizzazione –. A Santo Stefano Belbo, lungo la sua vita si è occupato di Pavese, insieme all’amico Luigi Gatti, ma soprattutto portò sulla scena economica del Moscato l’interpretazione dei produttori di uva, di chi lavora la terra, cercando sempre nei complessi rapporti e confronti i valori più giusti e la giusta dignità per quella 'parte agricola', a cui teneva tanto, organizzando nel tempo diverse realtà rappresentative, in ultimo il CTM (Coordinamento Terre del Moscato)".

"A livello personale, del direttivo e di tutta l’Associazione dei Sindaci del Moscato - dice il presidente Alessio Monti - esprimo il grande dispiacere per la scomparsa di Giovanni, tra gli ispiratori anche di questo nostro sodalizio perché come noi aveva a cuore il territorio del Moscato, cercando di difendere e tutelare sempre, senza mai allentare l’attenzione, il lavoro degli uomini delle nostre colline".