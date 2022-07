Arrivati la conferma e soprattutto i soldi: il concerto di Ferragosto sarà a Limone Piemonte

Il 15 agosto la Granda tornerà ad ospitare l'amatissimo Concerto di Ferragosto.

La 42ª edizione, quella del ritorno in presenza, sarà a Limone Piemonte. E non nel Saluzzese, come dovrebbe essere nella logica itinerante dell'evento. Sarà lì dove si era tenuta l'ultima edizione normale, nel 2019, prima che il Covid costringesse a due edizioni a porte chiuse o solo su invito.

Il giorno di Ferragosto l'evento si svolgerà a Quota 1.400, nella zona di Capanna Niculin, dove si esibirà l'Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, in diretta nazionale TV su RAI 3 e RAI Sat.

La scelta di ripartire da Limone Piemonte è per riportare l'attenzione e dare visibilità e slancio ad una località fortemennte danneggiata dalla pandemia ma ancor più dall'alluvione dell'ottobre 2020, con il tunnel di Tenda inagibile e il collegamento con la Francia interrotto da ormai 20 mesi.

Il Concerto di Ferragosto è un evento sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione CRC, Provincia, Atl e Camera di Commercio di Cuneo. Ad eseguirlo l’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Nicolò Jacopo Suppa, che sostituisce il Maestro Andrea oddone dopo cinque anni di direzione dell'orchestra in questo evento.

Ed è stata proprio la Regione, con gli altri enti preposti, a trovare i finanziamenti per riportare l'evento a Limone Piemonte. Come aveva spiegato il sindaco Massimo Riberi qualche settimana fa, quella del concerto di Ferragosto è un'organizzazione complessa e costosa, che il suo Comune non avrebbe potuto sostenere. "I soldi sono stati trovati e confermo che il concerto sarà qui. L'evento mi è stato proposto solo a fine giugno, ora si parte con l'organizzazione, che coinvolge tanti aspetti. Nelle prossime settimane verranno comunicati tutti i dettagli. Ringrazio la Regione e la Rai per l'attenzione che hanno avuto nei confronti di Limone Piemonte".