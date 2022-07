Bra, l’associazione AbBRAcciAMO protagonista di generosità... al quadrato

Se c’è una cosa che in questo periodo non ci manca sono le brutte notizie. La guerra, la pandemia (che non è ancora finita, bisogna ricordarlo), il caldo, la crisi politica, i rincari... c’è altro?

In un panorama del genere, qualsiasi news volta a regalare un po’ di ottimismo alla nostra giornata è ben accetta. Tipo la comunicazione che ci è arrivata da Davide Milanesio, presidente di AbBRAcciAMO (un nome, un programma).

Allora, nella mattinata di sabato 16 luglio, una rappresentanza di questa Associazione di volontariato braidese è stata ricevuta in Municipio da Lucilla Ciravegna e Anna Brizio, assessori rispettivamente alle politiche sociali e all’urbanistica. Qui è avvenuta la consegna della somma ricavata durante il Motorfest, che si è svolto a Bra nello scorso mese di maggio.

Il sodalizio, attivo ormai da tempo sul territorio, ha aderito al progetto della città di Bra: “Un euro per la mensa”. E così è stato staccato un assegno di mille euro per aiutare le famiglie in difficoltà.

Per l’occasione era presente anche la signora Alida Zavattaro della Onlus “SOS Bra chiama Bra”, con cui AbBRAcciAMO collabora in maniera costante ed a cui sono stati donati 300 euro per scopi benefici.

Fatto sta che un altro evento si è concluso in maniera positiva sia per i volontari sia per le persone coinvolte nei progetti di aiuto. Finito qui? Niente affatto. AbBRAcciAMO ha ancora tante idee e proposte e vi ricorda che «Far del bene, fa bene!».