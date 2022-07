Vittorio Brumotti a Mondovì con la sua bici per promuovere la Granda: al Belvedere, al pianoforte e poi giù lungo la funicolare

Non solo acrobazie per Vittorio Brumotti , noto volto della tv e campione di bike trial, che questa mattina ha fatto tappa in Granda per promovere i monumenri e gli angoli più suggestivi della nostra provincia.

L'iniziativa, promossa dall'ATL del Cuneese, punta a valorizzare la provincia di Cuneo come meta ideale per l'estate 2022 e non solo, come spiegato dall'ente di promozione turistica in una nota diffusa nelle scorse ore e segue quella che, nelle scorse settimane, ha visto protagonista la carovana di Donnavventura (leggi qui).