"Dialogo sul valore dell'acqua" alla Fondazione CRC a Cuneo

La Fondazione CRC invita venerdì 22 luglio, alle ore 17 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (Via Roma, 15 a Cuneo) al “Dialogo sul valore dell’acqua”, evento collaterale alla mostra "Capire il cambiamento climatico. Acqua una risorsa insostituibile" organizzata da CRC Innova e Fondazione Artea, con il contributo di Fondazione CRC, in collaborazione con National Geographic Society, con la consulenza scientifica dell’Università di Pavia e prodotta da OTM Company e Studeo group.

PROGRAMMA

Durante l’incontro, Agnese Marchini - professoressa associata in Ecologia presso l’Università degli Studi di Pavia e presidente vicario del Corso di Laurea in Scienze della Natura, racconterà i contenuti della mostra e porterà la sua esperienza di ricercatrice sul tema della sostenibilità ambientale. Giulia Amato - ricercatrice di Etifor, spin-off dell’Università di Padova che offre servizi di consulenza a organizzazioni pubbliche e private per aiutarle a valorizzare i servizi e i prodotti della natura, presenterà i primi esiti della ricerca commissionata dalla Fondazione CRC tramite il suo Ufficio Studi, i cui risultati saranno pubblicati nella prima metà del 2023. La ricerca indaga le cause e gli effetti del cambiamento climatico e illustra le politiche intraprese, dal livello globale a quello locale. L’analisi si concentra inoltre sui fattori di rischio a livello locale e propone alcune soluzioni e azioni di mitigazione e adattamento nella direzione di un’economia circolare.

L’appuntamento è aperto a tutti e al termine sarà possibile visitare la mostra che, attraverso le immagini di National Geographic, dà vita a un percorso immersivo.