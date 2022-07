A Dronero l'ultimo saluto a Filomena Lanzalonga (Flora). Le compagne: "Sapeva farti sorridere"

"Flora" ci ha lasciati. Con dolore lo hanno annunciato le suore, le ragazze ed il personale della Casa Divina Provvidenza "Le Perle" di Dronero.

Filomena Lanzalonga, 50 anni, era una delle ragazze della Casa. Vengono chiamate così le ospiti, poiché la maggior parte vivono lì fin da quando sono piccine. Una vera e propria famiglia, dove Filomena per tutti era Flora.

"Sapeva con la sua esuberanza farti sorridere" - racconta una giovane donna che presso la struttura ha svolto attività di volontariato - "All'inizio era stato molto difficile capirla. Eppure, dopo poco tempo assieme, la sua voce aveva iniziato a risuonarmi forte nel cuore e quelle parole, pronunciate per metà o quasi sottovoce e velocemente, sono divenute non soltanto chiare, ma anche particolare bellezza e rivelazione. Parlava ma anche camminava velocemente Flora, nonostante le difficoltà, con quella voglia di scoprire e di meravigliarsi. Sempre di fretta, per poi fermarsi stupita, autentica. Ricordo ancora il giorno che mi corse incontro per consegnarmi un suo disegno. Mi fece coloratissima e con un enorme sorriso. Molto mi emozionai: pensai che forse anch'io le avevo saputo trasmettere qualcosa di bello. La porterò nel cuore, grata per averla incontrata".

Il funerale di Flora avrà luogo oggi, lunedì 18 luglio, alle ore 15 presso la Casa Divina Provvidenza "Le Perle" di Dronero.