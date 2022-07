Polizia Stradale a Ceva, Cirio: "Mantenuto impegno, Regione sostiene Comune per garantire presenza degli agenti"

"La Giunta Regionale ha approvato l'erogazione delle risorse, stanziate nella legge di bilancio regionale, utili al Comune di Ceva per mantenere nel territorio cebano la presenza della Polizia Stradale. Un impegno che abbiamo mantenuto, consapevoli dell'importanza di tale presidio".



È il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a illustrare l’iniziativa che la Giunta Regionale ha intrapreso per garantire al Comune di Ceva il necessario sostegno economico, utile a sostenere le spese che l’ente locale dovrà affrontare per il mantenimento della Sottosezione di Polizia.



"Questo intervento – dice ancora il governatore – dimostra come la sinergia e la comune volontà fra enti possano portare a risultati inaspettati: un presidio che rischiava la chiusura fino a poco tempo fa, oggi è garantito per il futuro. Ho incontrato più volte il ministro Lamorgese sottoponendole la situazione di Ceva e desidero ringraziare gli organi della Polizia, a partire dalla Questura di Cuneo, per aver lavorato a questo obiettivo. Apprezzamento che estendo alla Prefettura di Cuneo, protagonista di questo percorso".