Sabato 23 luglio c’è la prima “Crissolo olistica”

proprio corpo e della propria mente, attraverso antiche scienze naturali, da anni dimenticate, ma facenti parte del nostro bagaglio personale sin dalla nascita. Il corpo umano, essendo parte della creazione universale, trova in esso tutte le soluzioni per i problemi che insorgono con il passare del tempo.

I nostri avi trovavano nella natura le soluzioni per vivere in salute; attraverso il racconto verbale hanno tramandato queste conoscenze ai figli e nipoti sino ad arrivare a noi, facendoci comprendere che, se ci fermiamo qualche minuto al giorno a riflettere, si può ancora interagire con noi stessi e riportare in equilibrio il corpo umano.