Notevole successo per la manifestazione organizzata dagli alpini di Demonte

La manifestazione organizzata dal Gruppo Alpini e dal Comune di Demonte, in collaborazione con il Comitato del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense e con il contributo della Banda Musicale Demunteisa per ricordare l’ottantesimo anniversario della partenza per la Russia di numerosi Alpini della Valle Stura, caduti, dispersi e decorati, ricordati con proiezione di fotografie, ha riscosso un notevole successo di pubblico.

Iniziata venerdì 15 con l’inaugurazione da parte del Sindaco Adriano Bernardi della mostra allestita nel salone delle feste di Palazzo Borelli, la manifestazione è proseguita al sabato sera con un l’esibizione della Banda Musicale Demunteisa, che ha accompagnato la proiezione di alcuni video reperiti dal Comitato del Memoriale, dall’intervista rilasciata dal Reduce Fornero alle Scuole Elementari di Busca e dalle testimonianze scritte del Tenente Maurizio Meinero, reduce dalla Russia, che riportò “a baita” tutti i suoi Alpini, oltre ad altri quattrocento, aggregatisi durante il ripiegamento dalla steppa, filmati e testi abilmente montati dal Direttore della Banda, Domenico Cera.

Al video concerto, al termine dei quali gli Alpini di Demonte hanno offerto un rinfresco agli spettatori, ha assistito una notevole quantità di persone, tra i quali molti giovani, mentre la mostra di cimeli militari, chiusa la domenica sera, è stata frequentata da moltissimi visitatori, confortando il lavoro svolto dall’Alpino Lino Ravetto per il suo allestimento.