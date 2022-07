L’albese Mondo in pista ai campionati del mondo di atletica leggera Oregon 2022 [FOTO]

Non certo una sorpresa, ma sicuramente una bella conferma quella che vede Mondo, multinazionale albese della gomma e plastica, in pista come fornitore ufficiale delle attrezzature sportive per i campionati del mondo di atletica leggera Oregon22, che si stanno disputando a Eugene, nello Stato degli Usa.



In qualità di fornitore ufficiale, Mondo ha messo a disposizione la propria linea di attrezzature sportive per l’atletica. Caratterizzata da un design moderno e dinamico, la linea è stata progettata da Mondo in collaborazione con World Athletics, di cui è partner dal 1987. Ha fatto il suo debutto durante i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ed è stata nuovamente utilizzata a marzo 2022 per i Campionati del Mondo di Atletica Leggera Indoor 2022 di Belgrado, altra occasione in cui Mondo è stata fornitore ufficiale dell’evento.



La linea di attrezzature per l'atletica che Mondo ha fornito per Oregon 2022 comprende più di 50 diversi tipi di attrezzature per l'atletica, per un totale di circa 700 articoli tra coni segna corsia, ostacoli, zone di caduta, ritti per salto in alto e salto con l'asta e aree di atterraggio.

Molti prodotti presentano elementi studiati per migliorare l’esperienza visiva dei tifosi sugli spalti e per coloro che guardano in TV, fornendo informazioni visive sulle gare. Tali caratteristiche includono una tecnologia Led integrata che fa sì che le luci si accendano con il progredire degli eventi. I supporti verticali per le gare di salto con l’asta e salto in alto, ad esempio, presentano strisce a Led verticali che permettono di visualizzare la validità del salto e indicano quando viene stabilito un nuovo record. Tutti gli elementi a Led vengono controllati da un computer dotato di touchscreen.



Ma lo sguardo di Mondo è intanto già rivolto a Budapest, che ospiterà i campionati del mondo di atletica leggera dell’anno prossimo. Dal 19 al 27 agosto 2023 il fulcro dell’atletica internazionale tornerà in Europa, dove i tifosi di tutto il mondo potranno ammirare la regina degli sport splendere come non mai e gli atleti si sfideranno su una nuova pista di atletica realizzata nello stabilimento di Gallo Grinzane.



Prima di allora, Mondo sarà fornitore ufficiale di attrezzature per i campionati del mondo Under 20 di atletica leggera 2022 di Cali, in programma dall’1 al 6 agosto presso lo stadio olimpico Pascual Guerrero, dotato di una pista Mondo Mondotrack WS, nonché per i campionati europei di Monaco 2022 in programma dall’11 al 21 agosto.

L’AZIENDA

Mondo è il leader globale nel mercato delle pavimentazioni sportive indoor e per l’atletica leggera e produce superfici per praticamente qualsiasi applicazione. A livello globale, ha installato più di 1.100 piste e milioni di metri quadrati di superfici sportive ad alte prestazioni. L’azienda si è aggiudicata il ruolo di fornitore esclusivo di piste e attrezzature per l’atletica ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo. Mondo è fornitore ufficiale di piste di atletica, attrezzature e superfici per altre discipline sportive fin dai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992. Ad oggi, le attrezzature Mondo sono state lo scenario di oltre 295 record mondiali.

Azienda a conduzione familiare sin dalla sua fondazione nel 1948, Mondo realizza prodotti ecosostenibili che possono essere riciclati al termine del ciclo di vita. L’azienda vende le proprie pavimentazioni in oltre 196 Paesi attraverso aziende manifatturiere di proprietà di Mondo in Italia, Lussemburgo, Spagna e Cina.