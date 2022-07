Sport low cost da fare all’aria aperta: come mantenersi in forma a costo zero (o quasi)

Tutti sanno quanto sia importante e salutare fare attività fisica in maniera costante e regolare, ma spesso non si ha l’opportunità e la possibilità di farla. Anzi, è meglio dire che spesso si crede di non avere né tempo né denaro sufficiente per mantenersi in forma, ma in realtà non è così.

Per fare attività fisica e mantenersi in salute non è necessario spendere i propri soldi in palestra e dovercisi recare ogni giorno per ore. C’è infatti la possibilità di praticare alcuni sport semplici ed economici, alcuni quasi a costo zero, senza dover pagare nessun abbonamento e senza dover fare altro se non uscire di casa.

Quello che sicuramente serve, però, in ogni caso è il giusto abbigliamento e la giusta attrezzatura. Per ogni sport infatti l’abbigliamento, le calzature e gli accessori giusti possono fare la differenza e sbagliare a sceglierli può portare anche a conseguenze importanti, come fastidi e dolori. Ecco perché è importante scegliere il proprio abbigliamento sportivo da brand rinomati, come ad esempio Northwave, che offre i propri prodotti di alta qualità per ciclisti e appassionati di snowboard.

Una volta sostenuta la spesa legata ad accessori e abbigliamento è il momento di mettersi a lavoro. Vediamo allora quali sono i due sport più economici e accessibili tra tutti.

La bicicletta

Qui chiaramente l’investimento iniziale prevede l’acquisto di una bicicletta oltre al vestiario e agli accessori, a meno che non la si possegga già. Ma dopo ciò, non è necessaria più nessuna spesa e si può procedere a bruciare calorie e tonificare muscoli nel modo più economico e green possibile.

Si può scegliere di pedalare in città o, se si ha la possibilità di farlo, di spostarsi in campagna o in montagna, lungo il mare o in parchi pubblici, insomma si può scegliere il luogo e soprattutto il panorama che si preferisce. Chi vuole può pedalare per circa trenta minuti al giorno, ma è sufficiente anche farlo due volte a settimana se non si ha troppo tempo e i risultati si faranno vedere in poco tempo.

Sempre più persone si danno al mondo del ciclismo amatoriale, come dimostrano le numerose iniziative sportive sparse per tutta l’Italia, ma anche e soprattutto i numeri di questo mercato che da anni sono in costante crescita. Pedalare dunque non fa soltanto bene al fisico, ma sembra essere anche molto divertente e piacevole.

La corsa

Gli appassionati di corsa sono moltissimi e a giusta ragione. Andare a correre ha infatti bisogno di un solo dettaglio fondamentale: la volontà per cominciare a farlo e poi non smettere più. Una volta che si è riusciti a vincere la pigrizia si riesce infatti a uscire di casa per correre in maniera costante, i risultati arriveranno in poco tempo e non solo a livello fisico.

L’attività aerobica della corsa permette di mettere in moto praticamente tutto il corpo, essendo infatti un allenamento molto completo e funzionale. È inoltre in grado di dare profondo benessere anche psicologico a chi la pratica e di causare una sorta di dipendenza, in senso buono ovviamente. Infatti una volta che si è innescato il meccanismo di rilascio delle endorfine dovuto proprio all’intensa attività fisica, l’atleta non riesce più a farne a meno e fa in modo di uscire per una corsetta tutti i giorni con qualsiasi condizione meteorologica e qualsiasi temperatura.

Questi infatti non sono da considerare sport prettamente estivi o primaverili, in quanto è possibile, col giusto abbigliamento, praticarli tutto l’anno senza problemi. Anzi, fare sport all’aria aperta in inverno aiuta anche a rinforzare le difese immunitarie e a bruciare più calorie.