A Cuneo "Cinema sotto le stelle" con la proiezione di Juno

Il prossimo venerdì 22 luglio sarà proiettato Juno, secondo film della rassegna “Cinema sotto le stelle”, presso il parco La Pinetina alle ore 21.30. .

Commedia indipendente nordamericana, seconda opera di Jason Reitman, girata con poca spesa, ha ottenuto premio oscar per la sceneggiatura, premio come miglior film al festival del Cinema di Roma e numerosissimi altri riconoscimenti e candidature. Interpreti sono Elliot Page, Michael Cera, Jennifer Garner.

Juno, brillante adolescente, un pomeriggio decide di fare sesso con Bleeker, un ragazzo timido e riservato. Incinta escogita un piano per dare in adozione il bambino e si imbatte in Mark e Vanessa, una coppia disponibile. Ma Juno può contare sull'aiuto e il sostegno del padre e della matrigna. Con l’avvicinarsi della data del parto, la vita di Mark e Vanessa comincia a mostrare qualche crepa. Juno alla fine affronterà i suoi problemi con un'esuberanza giovanile intelligente e inaspettata.

La rassegna è parte del progetto “Cosa si fa di bello?” organizzato e realizzato da MenteInPace in collaborazione con Centro Diurno del S. S. Mentale ASL CN1, Comune di Cuneo, Casa del Quartiere Donatello, Comitati di Quartiere Donatello e Gramsci, Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, LaBOA Donatello e Gramsci, US Acli, Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio Mediazione & Intercultura, con il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.