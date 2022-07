A Robilante tutto pronto per la 5ª edizione di "Aperitivo in tour"

La ProLoco di Robilante organizza per venerdi 22 Luglio dalle ore 19 la 5ª edizione dell’APERITIVO IN TOUR.

Per le vie e piazze del paese, pedonali per la chiusura al traffico, sarà possibile passeggiare gustando aperitivi accompagnati da deliziosi stuzzichini e cibi tipici locali, ammirando vari artisti di strada, espositori di prodotti artigianali, scultori, ballerini, spettacoli acrobatici, esibizioni sportive e molte altre attrazioni.



Serata a tema "Holliwood" partecipa mascherato!

Durante il corso della serata verrà consegnato l'Oscar al miglior attore/attrice sul Red Carpet!



Alle ore 22.30 concerto con Marco Marzi e Marco Skarica Dj presso Piazza Olivero.



Gruppi musicali e vari artisti daranno vita ad una serata imperdibile.



Per info e prevendita biglietti Sergio 333 664 7889 / Manuel 3203036548 / Ivan 3346822845/ prolocorobilante@gmail.com