“Cinema e Musica sotto le stelle nel quartiere San Paolo” con la proiezione di Pride

Dopo il successo dei primi tre appuntamenti di “Cinema e Musica sotto le stelle nel quartiere San Paolo” per il quarto appuntamento si cambia location e si va all’anfiteatro in via Beppe Fenoglio. Mercoledì 20 luglio, alle 21.15 all’anfiteatro di via B. Fenoglio, verrà proiettato il film “Pride” che ci racconta di una delle più grandi e recenti lotte per i diritti.



Un film come Pride, coi suoi personaggi reali e le sue storie vere, esprime anche una necessità oggi dimenticata: quella, come esseri umani, di essere solidali con chi ha meno di noi, con chi soffre per colpe non sue. Dovrebbe essere un dovere e venire naturale a tutti, e in più ha anche un vantaggio: il giorno in cui avremo bisogno degli altri, gli altri risponderanno.



La rassegna si conclude Mercoledì 27 luglio, alle 21.15 in piazza Biancani, dove verrà proiettato “2040 - salviamo il pianeta!”, che ci mostra un mondo dove la crisi climatica, la più grande emergenza che l'uomo sta affrontando, è stata finalmente affrontata.



La rassegna di film nasce in stretta collaborazione con il gruppo di giovani del “Fridays for future” di Cuneo che ha individuato i temi e i film da proporre nel quartiere.





Tutte le iniziative sono gratuite e ad accesso libero. La rassegna è costruita anche in collaborazione con il comitato di quartiere San Paolo, la Parrocchia San Paolo e l’associazione CoCun che gestisce il mercato contadino in piazza Biancani.



Le iniziative nascono dal desiderio di animare il quartiere San Paolo, quindi vi aspettiamo numerosi!



Per informazioni: Elena Barberis (cooperativa Emmanuele) cell. 388 117 8400.



Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).



Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci:



info@laboacuneo.it



www.laboacuneo.it