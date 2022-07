Ciaburro: "Lettera sindaci a Draghi è ingerenza di ruolo"

“Da sindaco non condivido questo ‘appello’ affinché Draghi resti premier. Sicuramente abbiamo vissuto anni paradossali e con maggioranze assolutamente incompatibili. I 5 stelle hanno dimostrato esattamente ciò che è la loro indole, ovvero essere incapaci e incoerenti. Ora la lettera inviata dai primi cittadini affinché Draghi resti a capo del Governo è una assoluta ingerenza di ruolo. Un sindaco deve rispondere alla sua comunità e non lanciarsi in sperticati peana al Premier dimissionario. All’Italia servono coerenza e certezze che solo un nuovo Parlamento può dare. Basta con questo teatrino della politica che ha saputo toccare limiti ogni giorno più bassi”.



Lo dichiara in una nota Monica Ciaburro, sindaco di Argentera e deputata di Fratelli d'Italia.