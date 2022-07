Federico Borgna aderisce all’associazione “Insieme”, fondata da Giovanni Quaglia

Manca solo il crisma dell’ufficialità, ma la notizia è certa: Federico Borgna ha aderito all’associazione politico culturale “Insieme”, che ha tra i suoi fondatori Giovanni Quaglia, ex presidente della Provincia di Cuneo e ora presidente della Fondazione Cr Torino.

Chi era preoccupato di sapere quale percorso avrebbe intrapreso Borgna una volta lasciati Comune di Cuneo e Provincia, ora ha qualche elemento in più.

L’associazione “Insieme”, presieduta dal bovesano Marcello Cavallo, ex dirigente Coldiretti, è ritenuta, nella vulgata, il “piccolo partito delle Fondazioni”, dal momento in cui i fondatori sono stati - e in buona parte lo sono ancora - presidenti di banche o enti di origine bancaria.

Prima di Cavallo, a presiedere l’associazione era stato il fossanese Antonio Miglio, già presidente della Fondazione Cr Fossano, che oggi guida l’omonima Cassa di Risparmio. E prima di lui Giandomenico Genta, fino a qualche mese fa presidente della Fondazione Cr Cuneo.

Entrambi avevano passato la mano con l’assunzione delle rispettive presidenze.

“Insieme”, di radici democristiane, ha ispirato anche alcuni gruppi politico-amministrativi locali, che, nei vari territori, si sono mossi – in occasione di appuntamenti elettorali – in maniera trasversale.

Nel caso delle recenti elezioni amministrative di Cuneo la lista “Crescere Insieme” che ha ottenuto l’8,85%, con tre seggi in Consiglio comunale e due assessorati.

“Insieme” si definisce associazione apartitica: organizza momenti di formazione e riflessione sia su temi più generali, sia su questioni specifiche di interesse per amministratori pubblici, categorie o cittadini.

La sede è a Cuneo in piazza Europa 9 (interno Galleria San Carlo)

L’adesione di Borgna ha una doppia chiave di lettura, una di natura politica. Nato con “Monviso” e cresciuto a fianco della civica “Centro per Cuneo”, ora si posiziona esattamente al centro di queste due formazioni. Si potrebbe considerare che l’ex sindaco di Cuneo, con questa scelta, si pone “al centro del centro”, quasi a volerlo...quadrare e, presumiamo, guidare.

L’altra, direttamente connessa al suo percorso individuale futuro, fa pensare al primo passo della lunga marcia verso la presidenza della Fondazione Cr Cuneo.