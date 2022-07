A Venasca da 17 anni, Adenis adesso è cittadino italiano

Lo scorso giovedì 14 luglio Adenis Hoxha, ragazzo albanese di 24 anni residente a Venasca da quasi 17, è diventato ufficialmente cittadino italiano. Come da prassi, Adenis ha recitato la formula di rito che prevede di pronunciare la frase “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” di fronte a un pubblico ufficiale: la cerimonia si è tenuta nel salone del Consiglio del Comune di Venasca, davanti al sindaco Silvano Dovetta.

Dal 2005 Adenis Hoxha abita a Venasca con la famiglia, composta dal papà Muharrem, anch’egli cittadino italiano dal dicembre dello scorso anno, dalla mamma Adriana, cittadina italiana da marzo di quest’anno, e dal fratello Mariglen, ancora in attesa della concessione della stessa dopo aver presentato istanza alla Prefettura. Nel 2017 Adenis ha svolto un percorso di alternanza scuola-lavoro presso gli uffici del Comune di Venasca.



«Sono contento per Adenis, un ragazzo che conosco bene a seguito del periodo nel quale è stato con noi in Comune durante l’alternanza scuola-lavoro e di cui tutti noi abbiamo sempre apprezzato la sensibilità – afferma il sindaco di Venasca, Silvano Dovetta –. Per lui e la sua famiglia si sta completando il processo di definitiva integrazione a Venasca, un atto puramente formale perché da anni ormai gli Hoxha fanno parte a tutti gli effetti della nostra comunità locale. La cittadinanza italiana, però, è un elemento anche sostanziale e spero che a breve la possa ottenere anche Mariglen, il fratello di Adenis».