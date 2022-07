Tradizionale Festa della Croce a Envie: inaugurata e benedetta l’installazione in memoria di "Genio"

"Amore per il proprio paese, passione per il Mombracco, dare tutto se stesso con la donazione di sangue, con lo sguardo rivolto sempre in avanti: a Genio un grazie di vero cuore”: è la la dedica incisa sulla targa ricordo in memoria di Eugenio "Genio" Chialvo.

In occasione della tradizionale festa annuale della Croce, l’Amministrazione comunale di Envie, in accordo con l’associazione ‘I Argic e GASM, ha voluto dedicare un’opera in corten realizzata da Livio Perotti, fabbro di Barge, raffigurante un escursionista che ammira e immagina Envie sotto un mare di nebbia, immagine-foto degli Anni Venti-primi Anni Trenta, tratta dall’opuscolo del 1998 realizzato a cura dell’ ’I Argic. "A imperitura memoria di Genio: grazie da parte di tutti". Il leggio su cui poggia la targa è stata invece realizzata da C&C Snc di Mondino & Caporgno di Envie.

La cerimonia si è svolta ieri, domenica 17 luglio, presso il rifugio Mombracco con la messa celebrata dal vicario don Mariano Tallone alla cappella della Croce. Numerosi i partecipanti, come da tradizione e anche per le motivazione speciale del ricordo a Genio, accompagnati in vetta da guide locali e dai sindaci dei paesi di Envie Roberto Mellano, di Revello Daniele Mattio e dall’assessore bargese Silvio Coero Borga.